9 апр 2025



MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»



MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он имел ввиду, сказав "я ждал всю жизнь, чтобы записать свою грядущую вторую сольную пластинку":



«Ну, я полагаю, для меня это был своеобразный процесс, чтобы дойти до того состояния, когда я уже чувствую уверенность и независимость, чтобы сделать подобный альбом. Я записал свой первый сольный LP, «Anesthetic», который вышел, кажется, в 2019 году, и это была моя первая опубликованная работа вне LAMB OF GOD в качестве сольного артиста. И хотя она сильно отличалась от LAMB OF GOD, и в этом и был основной замысел, я все же думаю, что она была связана с металлическими корнями и металлическими влияниями. И опыт создания этой пластинки, обретение уверенности в своих силах и понимание того, что моя аудитория готова пойти со мной туда, думаю, дали мне некую творческую свободу, чтобы почувствовать, что я могу погрузиться в то, что действительно является музыкой, поклонником которой я являюсь, и той музыкой, которую я слушаю, и был ее поклонником, фактически, всю свою жизнь, и именно она лежит в основе моей работы как гитариста. Я всегда чувствовал, что в первую очередь я блюзовый музыкант. Я так к этому отношусь. Так что для меня не было никакого дискомфорта в том, чтобы заниматься такой музыкой. Скорее, это было похоже на то, что я смог наконец-то сделать что-то, после того как долгое время ждал подходящей возможности».



На вопрос о том, не является ли создание такого личного альбома, как «Without The Pain», для него формой терапии, Mark сказал:



«Наверное, что-то из этого личное, а что-то совсем не похоже. Я считаю, что песни - это просто песни. Иногда песни оказываются очень личными. Последняя композиция на альбоме, «Home», очень личная. В песне «Brother» есть элементы жизненного опыта, а в «Without The Pain» есть отсылки к некоторым моментам моей жизни. Но такие песни, как «Hell & Back», - это просто классная история. А «Come December» — это не личный опыт, это целая история. Вот это круто. 'Nocturnal Sun' вообще очень абстрактная. 'Forever In The Light' тоже довольно абстрактная. Так что я не думаю, что все они прямо автобиографичны в каком-то таком смысле.



Сочинение песен — это такая странная штука, потому что иногда в песне есть строки, которые связаны с пережитым опытом, и они могут появиться в песне, которая не совсем автобиографична. Поэтому если какая-то часть песни напрямую связана с чем-то из жизни автора, то бывают и такие произведения, которые написаны в сотрудничестве, когда разные люди добавляют разные детали. И тогда песня становится больше частью творчества, чем тем, что послужило вдохновением для той или иной ее части. Это странная особенность. Но в итоге песня становится уникальной, и именно тогда, когда она работает лучше всего, кто-то слушает ее и представляет свою собственную историю, и именно тогда она срабатывает лучше всего. А насколько подлинным или аутентичным является непосредственный жизненный опыт, не так важно, как то, что это подлинное и аутентичное представление чувства или эмоции».







+0 -0



просмотров: 300