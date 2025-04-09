ROTTING CHRIST попали в аварию

«ВНИМАНИЕ! Всем нашим друзьям, которые спрашивают, все ли с нами в порядке после серьезной автокатастрофы, в которую мы попали вчера вечером в Германии, мы можем заверить их, что мы все в безопасности, целы и сильны как никогда [чтобы] продолжать тур Unholy Trinity, отдавая все силы каждый вечер в одном из величайших туров, в которых мы когда-либо участвовали! Увидимся с вами во время тура и помните... То, что нас не убивает, делает нас сильнее!»
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Мне кажется что "Хехе, конечно я вас прощаю, но, на всякий случай, впредь будьте аккуратнее", а через 2 месяца вы погибаете в мото/авто/авиакатастрофе - это не про него ))