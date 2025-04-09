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Rotting Christ

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9 апр 2025 : 		 ROTTING CHRIST попали в аварию

6 мар 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

20 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

8 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

3 дек 2024 : 		 ROTTING CHRIST планируют концертный релиз

6 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST
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|||| сегодня

ROTTING CHRIST попали в аварию



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ROTTING CHRIST опубликовали следующее сообщение:

«ВНИМАНИЕ! Всем нашим друзьям, которые спрашивают, все ли с нами в порядке после серьезной автокатастрофы, в которую мы попали вчера вечером в Германии, мы можем заверить их, что мы все в безопасности, целы и сильны как никогда [чтобы] продолжать тур Unholy Trinity, отдавая все силы каждый вечер в одном из величайших туров, в которых мы когда-либо участвовали! Увидимся с вами во время тура и помните... То, что нас не убивает, делает нас сильнее!»



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9 апр 2025
m
mohnatiy
Не стоит шутить с древним евреем!
9 апр 2025
Орион
mohnatiy, Разве он настолько подленький, гаденький, злобный и мстительный?
Мне кажется что "Хехе, конечно я вас прощаю, но, на всякий случай, впредь будьте аккуратнее", а через 2 месяца вы погибаете в мото/авто/авиакатастрофе - это не про него )) 

















просмотров: 61




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