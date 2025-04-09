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ROTTING CHRIST попали в аварию



ROTTING CHRIST опубликовали следующее сообщение:



«ВНИМАНИЕ! Всем нашим друзьям, которые спрашивают, все ли с нами в порядке после серьезной автокатастрофы, в которую мы попали вчера вечером в Германии, мы можем заверить их, что мы все в безопасности, целы и сильны как никогда [чтобы] продолжать тур Unholy Trinity, отдавая все силы каждый вечер в одном из величайших туров, в которых мы когда-либо участвовали! Увидимся с вами во время тура и помните... То, что нас не убивает, делает нас сильнее!» http://www.rotting-christ.com





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