8 апр 2025



BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS



BURTON C. BELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно нового коллектива CHRISTIAN OLDE WOLBERS:



«ANGST FABRIK. Так немцы говорят о FEAR FACTORY. И мы с этим столкнулись — мы играли в заведении под названием Angst Fabrik в Германии много лет назад».



Но я видел Christian'а на NAMM [в январе этого года]. Мы поговорили, обнялись, и я был рад с ним встретиться. Я рад видеть, что у него все хорошо. Однако я ничего не думаю об этом [смеется], о том, что он делает. Я имею в виду, что это для него большая удача. Но на самом деле есть только одна FEAR FACTORY. Я должен это сказать, есть только одна FEAR FACTORY».





