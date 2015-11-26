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Burton C. Bell

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8 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS

31 мар 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»

20 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

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8 янв 2025 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

14 дек 2024 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

8 дек 2024 : 		 BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»

11 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL представил новое видео

7 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL готовит сингл

16 июн 2024 : 		 BURTON C. BELL отыграл первое шоу

29 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY

8 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL представил первое видео
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|||| 8 апр 2025

BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS



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BURTON C. BELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно нового коллектива CHRISTIAN OLDE WOLBERS:

«ANGST FABRIK. Так немцы говорят о FEAR FACTORY. И мы с этим столкнулись — мы играли в заведении под названием Angst Fabrik в Германии много лет назад».

Но я видел Christian'а на NAMM [в январе этого года]. Мы поговорили, обнялись, и я был рад с ним встретиться. Я рад видеть, что у него все хорошо. Однако я ничего не думаю об этом [смеется], о том, что он делает. Я имею в виду, что это для него большая удача. Но на самом деле есть только одна FEAR FACTORY. Я должен это сказать, есть только одна FEAR FACTORY».



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