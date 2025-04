8 апр 2025



Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA



Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA, состоявшегося 30 марта в рамках Lollapalooza Brasil at Autódromo de Interlagos, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:



01. Refuse/Resist

02. Territory

03. Desperate Cry

04. Kairos

05. Attitude

06. Means To An End

07. Kaiowas

08. Escape To The Void

09. Agony Of Defeat

10. Arise

11. Ratamahata

12. Roots Bloody Roots







