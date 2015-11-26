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Papa Roach

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8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC
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|||| 8 апр 2025

CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH



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CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH в рамках выступления пятого апреля на MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada и исполнила "Leave A Light On (Talk Away The Dark)" и "Last Resort".






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