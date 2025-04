8 апр 2025



CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH в рамках выступления пятого апреля на MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada и исполнила "Leave A Light On (Talk Away The Dark)" и "Last Resort".











