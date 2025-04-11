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DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет





DARKSIDE.ru - 27 лет

DARKSIDE.ru - 27 лет Darkside.ru сегодня 27 лет. Это почти невероятно, особенно в мире, где всё меняется каждый день. За это время было всё: подъёмы и затишья, расцвет сцен и их исчезновение, десятки направлений, сотни групп, тысячи новостей. Всё прошло через нас — и через вас. Мы не просто сайт о тяжёлой музыке. Мы часть её экосистемы. Стараемся быть рядом с теми, кто слушает, думает, обсуждает и чувствует эту музыку.



Мир за это время изменился до неузнаваемости. Слушатели ушли со стадионов в наушники, обложки альбомов сменились стримингом, а живые концерты уступили место лайвам в соцсетях. Казалось бы, место тяжёлой музыки всё сужается. Но мы знаем: настоящая музыка не теряет силы. Она просто находит новые формы — и своих слушателей.



Последние годы были непростыми. Не только для музыки, но и для нас. Мы продолжаем делать сайт, несмотря ни на что, потому что верим — кому-то это по-прежнему нужно. Бывают периоды, когда кажется — никому всё это больше не нужно. Но вы доказываете обратное. И пока есть вы — мы здесь. Darkside продолжает работать благодаря вам — тем, кто читает, комментирует, обсуждает. Именно ваше внимание и участие позволяют нам быть актуальными и живыми.



Недавно случился сбой на сервере. Почти всё уже восстановлено, и, главное — информация не потеряна. Просим отнестись с пониманием, если каких-то изображений не хватает - пишите, постараемся исправить.



А теперь — вопрос к вам: Стоит ли менять дизайн, обновить структуру сайта? Что добавить, а что, быть может, уже отжило своё? Пишите, обсуждайте — мы открыты к обратной связи.



Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто комментирует, обсуждает, делится мыслями и просто читает. Без вас этот сайт давно бы стал архивом. А пока он жив — значит, он нужен.



Спасибо, что с нами. Идём дальше.



P.S. Ну и учитывайте, что Клуб 27 — это вам не хухры-мухры, кто знает, какое и где ружье может выстрелить. Поэтому не теряйтесь и подписывайтесь на нас:

где много текстов

где будет много видео (особенно для тех, кто не любит VPN)

кто любит гужевой транспорт

и кто не может без ВиКи

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