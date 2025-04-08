Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 36
*Видео с текстом от INCITE 33
*Новое видео CREMATORY 22
*Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом... 20
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»

24 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»

20 фев 2025 : 		 ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»

16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026

10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале
Показать далее
| - |

|||| 8 апр 2025

EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES



*
zoom
*
* *
EXODUS выступили в рамках фестиваля Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Philly at the Fillmore — это был первый концерт с ROB'ом DUKES'ом за 11 лет:

01. Bonded By Blood
02. Exodus
03. And Then There Were None
04. A Lesson In Violence
05. Metal Command
06. Deathamphetamine
07. Blacklist
08. Piranha
09. No Love
10. Deliver Us To Evil
11. The Toxic Waltz
12. Strike Of The Beast




Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 апр 2025
father
Охуеть, реально прям "почувствуйте разницу". Вроде тоже свинья, но хорошая такая, приятная и энергичная хрюшка:)
8 апр 2025
H
HELLECTOR
father, Всё. Признал сие.
Катись, пьяное Зетро.
8 апр 2025
L
LU---
нее....Гавно ваш бородач :-) 

















просмотров: 1399




|||
=]



[=

 

 

=]










                                                                         









/\\Вверх



Реклама на DARKSIDE.ru







Рейтинг@Mail.ru




 


 











 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом