8 апр 2025



EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES



EXODUS выступили в рамках фестиваля Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Philly at the Fillmore — это был первый концерт с ROB'ом DUKES'ом за 11 лет:



01. Bonded By Blood

02. Exodus

03. And Then There Were None

04. A Lesson In Violence

05. Metal Command

06. Deathamphetamine

07. Blacklist

08. Piranha

09. No Love

10. Deliver Us To Evil

11. The Toxic Waltz

12. Strike Of The Beast







