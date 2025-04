8 апр 2025



GRAVE '91 отыграли первое шоу в Стокгольме



Группа GRAVE в составе образца 1991 года отыграла шоу в Стокгольме пятого апреля:



01. Into The Grave

02. Eroded

03. Turning Black

04. Day Of Mourning

05. Morbid Way To Die

06. Deformed

07. In Love

08. Soulless

09. Brutally Deceased

10. Black Dawn (CORPSE cover)

11. Christi(Ns)Anity

12. Bullets Are Mine

13. For Your God

14. Extremely Rotten Flesh



Encore:



15. You'll Never See

16. Hating Life

17. And Here I Die







+0 -0



просмотров: 357