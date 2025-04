8 апр 2025



STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI отыграли первое шоу



Участники RATT Stephen Pearcy и Warren DeMartini пятого апреля в Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut, отыграли первое реюнион-шоу:



01. Wanted Man

02. Walking The Dog

03. I Want A Woman

04. In Your Direction

05. I'm Insane

06. The Morning After

07. Back For More

08. Dangerous But Worth The Risk

09. Nobody Rides For Free

10. Givin' Yourself Away

11. Way Cool Jr.

12. Over The Edge

13. Lack Of Communication

14. Lay It Down

15. You're In Love



Encore:



16. Round And Round











