8 апр 2025



Видео с выступления Y&T



Видео с выступления Y&T, состоявшегося четвертого апреля в Uptown Theatre, Napa, California, доступно для просмотра ниже.

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