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Y&T

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8 апр 2025 : 		 Видео с выступления Y&T

9 апр 2024 : 		 DAVE MENIKETTI не против нового Y&T

10 сен 2023 : 		 Y&T планируют новый материал

11 июн 2023 : 		 Вышло переиздание Y&T

21 фев 2023 : 		 Вокалист Y&T чист!

19 янв 2023 : 		 Видео полного выступления Y&T

13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом
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|||| 8 апр 2025

Видео с выступления Y&T



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Видео с выступления Y&T, состоявшегося четвертого апреля в Uptown Theatre, Napa, California, доступно для просмотра ниже.






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