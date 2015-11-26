Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как...
42
Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю...
36
Видео с текстом от INCITE
33
Новое видео CREMATORY
22
Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом...
20
все новости группы
Y&T
США
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.meniketti.com
Myspace:
http://www.myspace.com/yandtrocks
8 апр 2025
:
Видео с выступления Y&T
9 апр 2024
:
DAVE MENIKETTI не против нового Y&T
10 сен 2023
:
Y&T планируют новый материал
11 июн 2023
:
Вышло переиздание Y&T
21 фев 2023
:
Вокалист Y&T чист!
19 янв 2023
:
Видео полного выступления Y&T
13 сен 2022
:
Вокалист Y&T — о состоянии здоровья
27 апр 2022
:
Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения
23 фев 2022
:
У вокалиста Y&T рак
28 ноя 2021
:
Видео с выступления Y&T
27 авг 2020
:
Басист Y&T выпускает сингл
1 апр 2020
:
Вокалист Y&T о симптомах коронавируса
19 ноя 2019
:
Документальный фильм Y&T выйдет осенью
21 авг 2019
:
Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal
19 янв 2019
:
Y&T получили две награды
10 сен 2018
:
Y&T выбыли из тура с SAXON
8 май 2018
:
Видео с выступления Y&T
25 дек 2017
:
Y&T выпускают ЕР
10 апр 2017
:
Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»
13 мар 2017
:
Умер оригинальный гитарист Y&T
2 мар 2017
:
Y&T завершают работу над документальным фильмом
8 дек 2016
:
Фрагмент нового документального фильма Y&T
12 окт 2016
:
Видео с выступления Y&T
12 сен 2016
:
Умер оригинальный барабанщик Y&T
10 апр 2016
:
Басист Y&T лечится от алкоголизма
9 апр 2016
:
У Y&T вновь проблемы с басистом
8 апр 2016
:
Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами
8 сен 2015
:
Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»
26 мар 2015
:
Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»
16 мар 2015
:
Оригинальный ударник Y&T выступил с группой
5 фев 2015
:
Y&T собирают средства на документальный фильм
21 окт 2014
:
Видео с выступления Y&T
9 авг 2014
:
DAVE MENIKETTI о юбилее Y&T
19 окт 2012
:
Двойной концертный релиз Y&T выйдет в ноябре
7 июн 2012
:
Y&T выпустят концертный альбом
7 янв 2011
:
Умер басист Y&T
11 ноя 2010
:
Y&T выпустили шоколад
18 окт 2010
:
JEFF SCOTT SOTO присоединился к Y&T
22 авг 2010
:
Y&T собирают деньги на лечение PHIL'а KENNEMORE'а
9 авг 2010
:
У басиста Y&T обнаружен рак
30 июл 2010
:
Басист Y&T выбыл из тура, объявлена временная замена
4 май 2010
:
Новое видео Y&T
30 апр 2010
:
Семплы нового альбома Y&T
26 апр 2010
:
Аудиосемплы нового альбома Y&T
13 янв 2010
:
Y&T продолжают работу над альбомом
12 дек 2009
:
Новый альбом Y&T выйдет в мае
5 май 2009
:
Первые два альбома Y&T будут переизданы
12 июн 2006
:
Y&T сменили ударника
8 апр 2025
Видео с выступления
Y&T
Видео с выступления Y&T, состоявшегося четвертого апреля в Uptown Theatre, Napa, California, доступно для просмотра ниже.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 191
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет