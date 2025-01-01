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Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»



ALEX LIFESON в интервью для WRIF рассказал о том, как ему работалось с Нилом Пиртом:



«С Нилом было потрясающе работать. Он был очень ярким, очень умным. Он был прекрасным наблюдателем происходящего в мире, и у него был такой навык, или способность, или как угодно это называйте, талант выражать вещи словами, которые будут близки каждому. Он был очень красноречив, и можно было сразу понять, о чём он говорит. И он всегда был разносторонним, в его наблюдениях были и другие слои. Как барабанщик, безусловно, Нил был потрясающим. Мне посчастливилось играть с ним 40 лет, и я могу сказать, что этот парень умел играть так, как никто другой».



На вопрос о том, знал ли он, что концерт RUSH в августе 2015 года в лос-анджелесском Forum станет последним для группы, Alex ответил:



«Да... Когда мы проводили последнее шоу, Нил решил завязать с гастролями. Он не хотел больше гастролировать. Он чувствовал, что не может играть на сто процентов. Ему становилось всё труднее. Отрабатывать трёхчасовой сет так, как он играл, — да, я понимаю, конечно. И он устал от таких нагрузок. В его понимании это был конец. Мы завершили последнее шоу, и мы с Ged'ом почувствовали, что для нас ещё не всё кончено. У нас ещё было топливо в баке, но что делать? Мы прекрасно понимали, о чём говорил Нил. Если он не мог играть на сто процентов, то ему просто не было смысла выходить на сцену.



Так и получилось. Я помню этот концерт, помню Форум, и помню как посмотрел на часы на задней стене, которые я видел 23 раза до того, когда мы там играли прежде, и смотрел на лица, которые, как я знал, я больше уже не увижу, которые следили за нами десятилетиями. Это был очень сильный момент. И очень-очень грустный».



На вопрос, правда ли, что он знает Geddy с 1968 года, Alex сказал:



«Да, мы познакомились даже немного раньше, потому что мы вместе учились в средней школе, мы были вместе в младших классах. Так что я думаю, что мы знаем друг друга с 1965 года на самом деле. Так что все эти годы мы были лучшими друзьями. Буквально на днях мы с ним ужинали. К нам в город приехали друзья, которые гастролировали с другой группой, они работают техниками. Мы прекрасно поужинали. Сегодня я собираюсь зайти к нему домой. Мы будем пить кофе, разговаривать и нести всякую чушь.



Он мой лучший приятель. А у каждого из нас есть лучшие приятели, с которыми ты любишь проводить время и заниматься всякой ерундой. И так получилось, что я играю в группе со своим лучшим приятелем уже 40 лет. Так что это немного нестандартно, я думаю. Но да, мы очень хорошие друзья».



После того как интервьюер предположил, что им вдвоем было бы неплохо отправиться в турне с рассказами о своей жизни, Lifeson ответил:



«Когда Ged был в туре с книгой его мемуаров "My Effin' Life", я присоединился к нему в Торонто, а также в Лондоне и Портсмуте в Великобритании, и это проходило именно так — в основном мы сидели на диване и просто разговаривали. И что самое замечательное, на шоу в Торонто, первом, которое он провёл, мы сидели и болтали, как будто мы были в его гостиной, сидели на диване и разговаривали, просто дурачились и смеялись. Наша совместная жизнь — это валяние дурака и смех. Так что да, наверное, провести такое турне было бы забавно».







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