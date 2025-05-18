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Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»



RICHIE FAULKNER в интервью PremierGuitar рассказал о том, как проходило его восстановление после событий 2021 года:



«В 2022 году мы снова отправились в дорогу и с тех пор продолжаем двигаться вперед. Но есть и побочный эффект. Не многие знают - некоторые близкие, но они в курсе. Примерно через месяц после инцидента я вернулся, и мы гуляли с собакой в этом районе [в пригороде Нэшвилла, штат Теннесси], и собака была у меня. [С моей девушкой Мэрайей была наша дочь Дейзи. И я почувствовал, как это происходит, я почувствовал это, и оно нахлынуло на меня, и я понимал, что вот-вот начнется, оно обрушилось на меня, и у меня перекосило лицо. Я не мог говорить. Мэрайя была рядом. Она взяла собаку, у нее был ребенок, и она держала меня. Соседи выбежали на улицу.



До этого момента я не чувствовал себя комфортно — и я скажу вам, почему, — объясняя, что произошло. Короче говоря, мы оказались в больнице — это было через месяц после операции — мы вернулись туда, и это было последнее, что я хотел сделать. «К черту больницы». Они спасли мне жизнь, но мне хватило и месяца, и вот я снова там. Они сказали, что, по-моему, это была ТИА, то есть транзиторная ишемическая атака, то есть ТИА. Это небольшой инсульт. Они уверены, что это именно он. Они назначили мне какие-то лекарства. Позже выяснилось, что это был настоящий инсульт. Мэрайя считает, что у меня был инсульт в машине скорой помощи по дороге в больницу. Я не помню. Я вообще ничего не помню. Помню, что после случившегося у меня были незначительные приступы. Я был в ванной — все как будто помутнело, и я словно упал. Думаю, это были ТИА, мини-инсульты. И в больнице сказали, что, когда у вас случаются такие приступы, есть опасность, что скоро случится большой или обычный инсульт. Так что, похоже, именно это и произошло — когда мы гуляли с собакой, это и случилось. Было очевидно — Мэрайя сказала: «Твое лицо поплыло, ты не мог говорить». Как будто какая-то тяжесть тянула меня вниз. Я бы упал, если бы она меня не держала. Вот что произошло. А потом все прекратилось. Примерно через год после этого со мной произошел еще один случай. Мне сделали еще одну операцию на открытом сердце — была утечка, и они снова вскрыли его; у меня было еще одно небольшое. И вот мы снова вернулись в строй, и я подумал, что все в порядке. Что-то было с правой рукой — я подумал, что это мои кольца; я почему-то носил эти дурацкие кольца. Я решил, что это из-за них. Поэтому я их снял. Решил, что они мешают. Я менял медиаторы. Но что-то было не так. Я смог справиться с этим, но что-то изменилось в моей правой руке. И опять же, я смог это преодолеть. Однажды утром я чистил зубы и подумал: "Что-то не так с правой рукой. Что-то не так". И с правой ногой, с правой ногой. Поэтому мы вернулись обратно. Мы сделали несколько тестов. Они обнаружили повреждения в левой части мозга, которые влияют на правую сторону. К счастью, я не играю на гитаре ногой, так что все в порядке. Я могу обойтись без этого. Но моя рука, очевидно, это двигатель. И все встало на свои места в отношении того, что я чувствовал на сцене. Что-то было не так. Что-то мешало, что-то было не так. Как я уже сказал, мы провели еще несколько тестов. Они обнаружили повреждение. Они сказали, что тот факт, что оно не исчезает, означает, что это не ТИА, а инсульт. Повреждения при ТИА могут пройти. Инсульт — это все. Мозг поврежден. У вас повреждения в мозге. Раньше я думал, что у меня проблемы с мозгом, но это реальность. Небольшое повреждение с левой стороны».



Рассказывая о том, почему до сих пор ему было неловко публично обсуждать свои физические проблемы, он продолжил:



«Несколько человек из близкого окружения знают, что я работаю в индустрии. С моей стороны есть огромный страх, что об этом узнают. Я чувствую, что мне очень доверяют фанбаза, гитарные компании, компании по производству струн. Они поддерживают тебя. Они делают на тебя ставку, и я не хочу, чтобы кто-то знал, потому что как только они узнают, они потеряют веру, они откажутся. Я больше не буду вызывать у них симпатию, иначе я подведу фанатов. И когда мы играем с PRIEST, мы выходим... Я имею в виду, ты выходишь и думаешь: «Как все будет сегодня?». И дело не столько в сольном материале, потому что к сольному материалу можно приспособиться. Это ритм — согласованные ритмические рисунки и все такое. Он должен быть отлажен. И я чувствовал, что в такой группе, как PRIEST, это должен быть материал мирового класса, а я не чувствую себя звездой мирового класса. Я выходил на сцену каждый вечер. Я чувствую себя мошенником, потому что люди не догадываются — быть может. Но однажды они узнают. Кто-то узнает, кто-то скажет, что он играет не так, как раньше". На последнем альбоме PRIEST 2024 года «Invincible Shield» мы пришли записывать гитары [в моей домашней студии], и я не мог играть то, что было на демо-записях за год до этого. В 2023 году мы выступали с [моим сайд-проектом] ELEGANT WEAPONS, выступая как группа. Это, типа, "Я не могу этого сделать. Что происходит? И чем больше я тренировался, тем хуже становилось. Когда ты тренируешься, ты, как надеешься, становишься лучше. А становилось все хуже.



Есть две причины, по которым я хочу... Ну, мне спокойнее говорить об этом - и сейчас „говорить“ не то слово, — но открыться. », Я знаю, что есть много людей, которые играют, поют, занимаются чем угодно, и им кажется, что они недостаточно хороши или что у нас тоже нет таких проблем, и это отражается на вашем психическом здоровье. И я хочу, чтобы они знали, что они не одиноки. Все мы, возможно, даже больше всех остальных, боремся с какими-то проблемами. Так что вы не одиноки. И еще одна причина — выпустить книгу, рассказать об этом людям. Потому что каждый раз, когда я выхожу на сцену, мы проводим саундчек [перед фанатами, которые платят за это дополнительно]. Люди стоят прямо там, где стоят камеры, и они находятся прямо перед ними. И я думаю, что они узнают, скажут, что я неправильно играю [песню PRIEST] «Painkiller». Опять же, это больше всего связано с ритмом. Поэтому я подумал, что если я раскрепощусь, если я открою глаза на происходящее, то истина будет оставаться истиной. С правдой не поспоришь. Так оно и есть. Я все еще играю, мы все еще записываем пластинки, мы все еще играем так усердно, как только можем — это не влияет на ситуацию, — но есть мелочи, которые я должен делать. Но каждый вечер я выхожу на сцену и думаю... Иногда я ухожу со сцены, звоню домой и говорю: "Я не могу, б$$$ь, сделать это. Я не могу. Я не могу". Есть вещи, которые я раньше играл — я думал о чем-то, и это получалось. А сейчас я пытаюсь сыграть что-то вроде ритм-партии. 'Я не могу это сделать. Я не могу. Я собираюсь бросить. Я не могу". А потом получалась хорошая партия. Кому такое понравится? Но такова реальность. Это правда. Вот с чем я сталкиваюсь. Это сопутствующий ущерб».



Позже он добавил: «Как я уже сказал, я должен рассказать об этом, чтобы люди узнали, что это такое. Мне больше не нужно это скрывать. Это не повод сбрасывать газ - это просто не в моем характере, — но просто чтобы люди знали.



В 23-м году мы выступали с концертом ELEGANT WEAPONS в Париже. Мы исполнили кавер на песню PRIEST «Painkiller». Я был ужасен. Это есть на YouTube. Если кто-то хочет посмеяться, сходите и посмотрите. Черт, это ужасно. Все остальные были великолепны, но парень [который на самом деле] в группе [PRIEST] — б$$$ь, «Ах, я не знаю, что...» Ну, вот так. Хотя да, может быть, это просто дает немного понимания того, как это происходит. Но даже если нет, я выложил это. Это на виду. Мне больше не нужно прятаться. И опять же, надеюсь, это поможет кому-то еще, кто, возможно, борется со своей проблемой, задуматься: «Это нормально» и «Я не одинок». Как мне обратить это в позитив для себя?". Вот, собственно, и все».







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