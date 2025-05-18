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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»



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RICHIE FAULKNER в интервью PremierGuitar рассказал о том, как проходило его восстановление после событий 2021 года:

«В 2022 году мы снова отправились в дорогу и с тех пор продолжаем двигаться вперед. Но есть и побочный эффект. Не многие знают - некоторые близкие, но они в курсе. Примерно через месяц после инцидента я вернулся, и мы гуляли с собакой в этом районе [в пригороде Нэшвилла, штат Теннесси], и собака была у меня. [С моей девушкой Мэрайей была наша дочь Дейзи. И я почувствовал, как это происходит, я почувствовал это, и оно нахлынуло на меня, и я понимал, что вот-вот начнется, оно обрушилось на меня, и у меня перекосило лицо. Я не мог говорить. Мэрайя была рядом. Она взяла собаку, у нее был ребенок, и она держала меня. Соседи выбежали на улицу.

До этого момента я не чувствовал себя комфортно — и я скажу вам, почему, — объясняя, что произошло. Короче говоря, мы оказались в больнице — это было через месяц после операции — мы вернулись туда, и это было последнее, что я хотел сделать. «К черту больницы». Они спасли мне жизнь, но мне хватило и месяца, и вот я снова там. Они сказали, что, по-моему, это была ТИА, то есть транзиторная ишемическая атака, то есть ТИА. Это небольшой инсульт. Они уверены, что это именно он. Они назначили мне какие-то лекарства. Позже выяснилось, что это был настоящий инсульт. Мэрайя считает, что у меня был инсульт в машине скорой помощи по дороге в больницу. Я не помню. Я вообще ничего не помню. Помню, что после случившегося у меня были незначительные приступы. Я был в ванной — все как будто помутнело, и я словно упал. Думаю, это были ТИА, мини-инсульты. И в больнице сказали, что, когда у вас случаются такие приступы, есть опасность, что скоро случится большой или обычный инсульт. Так что, похоже, именно это и произошло — когда мы гуляли с собакой, это и случилось. Было очевидно — Мэрайя сказала: «Твое лицо поплыло, ты не мог говорить». Как будто какая-то тяжесть тянула меня вниз. Я бы упал, если бы она меня не держала. Вот что произошло. А потом все прекратилось. Примерно через год после этого со мной произошел еще один случай. Мне сделали еще одну операцию на открытом сердце — была утечка, и они снова вскрыли его; у меня было еще одно небольшое. И вот мы снова вернулись в строй, и я подумал, что все в порядке. Что-то было с правой рукой — я подумал, что это мои кольца; я почему-то носил эти дурацкие кольца. Я решил, что это из-за них. Поэтому я их снял. Решил, что они мешают. Я менял медиаторы. Но что-то было не так. Я смог справиться с этим, но что-то изменилось в моей правой руке. И опять же, я смог это преодолеть. Однажды утром я чистил зубы и подумал: "Что-то не так с правой рукой. Что-то не так". И с правой ногой, с правой ногой. Поэтому мы вернулись обратно. Мы сделали несколько тестов. Они обнаружили повреждения в левой части мозга, которые влияют на правую сторону. К счастью, я не играю на гитаре ногой, так что все в порядке. Я могу обойтись без этого. Но моя рука, очевидно, это двигатель. И все встало на свои места в отношении того, что я чувствовал на сцене. Что-то было не так. Что-то мешало, что-то было не так. Как я уже сказал, мы провели еще несколько тестов. Они обнаружили повреждение. Они сказали, что тот факт, что оно не исчезает, означает, что это не ТИА, а инсульт. Повреждения при ТИА могут пройти. Инсульт — это все. Мозг поврежден. У вас повреждения в мозге. Раньше я думал, что у меня проблемы с мозгом, но это реальность. Небольшое повреждение с левой стороны».

Рассказывая о том, почему до сих пор ему было неловко публично обсуждать свои физические проблемы, он продолжил:

«Несколько человек из близкого окружения знают, что я работаю в индустрии. С моей стороны есть огромный страх, что об этом узнают. Я чувствую, что мне очень доверяют фанбаза, гитарные компании, компании по производству струн. Они поддерживают тебя. Они делают на тебя ставку, и я не хочу, чтобы кто-то знал, потому что как только они узнают, они потеряют веру, они откажутся. Я больше не буду вызывать у них симпатию, иначе я подведу фанатов. И когда мы играем с PRIEST, мы выходим... Я имею в виду, ты выходишь и думаешь: «Как все будет сегодня?». И дело не столько в сольном материале, потому что к сольному материалу можно приспособиться. Это ритм — согласованные ритмические рисунки и все такое. Он должен быть отлажен. И я чувствовал, что в такой группе, как PRIEST, это должен быть материал мирового класса, а я не чувствую себя звездой мирового класса. Я выходил на сцену каждый вечер. Я чувствую себя мошенником, потому что люди не догадываются — быть может. Но однажды они узнают. Кто-то узнает, кто-то скажет, что он играет не так, как раньше". На последнем альбоме PRIEST 2024 года «Invincible Shield» мы пришли записывать гитары [в моей домашней студии], и я не мог играть то, что было на демо-записях за год до этого. В 2023 году мы выступали с [моим сайд-проектом] ELEGANT WEAPONS, выступая как группа. Это, типа, "Я не могу этого сделать. Что происходит? И чем больше я тренировался, тем хуже становилось. Когда ты тренируешься, ты, как надеешься, становишься лучше. А становилось все хуже.

Есть две причины, по которым я хочу... Ну, мне спокойнее говорить об этом - и сейчас „говорить“ не то слово, — но открыться. », Я знаю, что есть много людей, которые играют, поют, занимаются чем угодно, и им кажется, что они недостаточно хороши или что у нас тоже нет таких проблем, и это отражается на вашем психическом здоровье. И я хочу, чтобы они знали, что они не одиноки. Все мы, возможно, даже больше всех остальных, боремся с какими-то проблемами. Так что вы не одиноки. И еще одна причина — выпустить книгу, рассказать об этом людям. Потому что каждый раз, когда я выхожу на сцену, мы проводим саундчек [перед фанатами, которые платят за это дополнительно]. Люди стоят прямо там, где стоят камеры, и они находятся прямо перед ними. И я думаю, что они узнают, скажут, что я неправильно играю [песню PRIEST] «Painkiller». Опять же, это больше всего связано с ритмом. Поэтому я подумал, что если я раскрепощусь, если я открою глаза на происходящее, то истина будет оставаться истиной. С правдой не поспоришь. Так оно и есть. Я все еще играю, мы все еще записываем пластинки, мы все еще играем так усердно, как только можем — это не влияет на ситуацию, — но есть мелочи, которые я должен делать. Но каждый вечер я выхожу на сцену и думаю... Иногда я ухожу со сцены, звоню домой и говорю: "Я не могу, б$$$ь, сделать это. Я не могу. Я не могу". Есть вещи, которые я раньше играл — я думал о чем-то, и это получалось. А сейчас я пытаюсь сыграть что-то вроде ритм-партии. 'Я не могу это сделать. Я не могу. Я собираюсь бросить. Я не могу". А потом получалась хорошая партия. Кому такое понравится? Но такова реальность. Это правда. Вот с чем я сталкиваюсь. Это сопутствующий ущерб».

Позже он добавил: «Как я уже сказал, я должен рассказать об этом, чтобы люди узнали, что это такое. Мне больше не нужно это скрывать. Это не повод сбрасывать газ - это просто не в моем характере, — но просто чтобы люди знали.

В 23-м году мы выступали с концертом ELEGANT WEAPONS в Париже. Мы исполнили кавер на песню PRIEST «Painkiller». Я был ужасен. Это есть на YouTube. Если кто-то хочет посмеяться, сходите и посмотрите. Черт, это ужасно. Все остальные были великолепны, но парень [который на самом деле] в группе [PRIEST] — б$$$ь, «Ах, я не знаю, что...» Ну, вот так. Хотя да, может быть, это просто дает немного понимания того, как это происходит. Но даже если нет, я выложил это. Это на виду. Мне больше не нужно прятаться. И опять же, надеюсь, это поможет кому-то еще, кто, возможно, борется со своей проблемой, задуматься: «Это нормально» и «Я не одинок». Как мне обратить это в позитив для себя?". Вот, собственно, и все».




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18 май 2025
B
Bonanza
Если бы у меня была возможность поговорить с Ричи, что называется, лицом к лицу, то я бы совершенно точно сказал ему следующее: "Если хочешь жить, делай всё, что говорят врачи; неукоснительно соблюдай их указания. Никакие, даже самые честолюбивые амбиции не стоят того, чтобы их упорная каждодневная реализация однажды поставила человека на край могилы".
Вспоминаю, как умер отец. Он, куривший по пачке в день, часто работавший и по выходным и напрочь игнорировавший предписания докторов, однажды просто грохнулся на работе, и всё - сердце остановилось. 

















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