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Machine Head

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8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD
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|||| 8 апр 2025

Новое видео MACHINE HEAD



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"Bonescraper", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unatoned", выходящего 25 апреля на Nuclear Blast/Imperium Recordings:

01. Landscape Of Thorns
02. Atomic Revelations
03. Unbound
04. Outsider
05. Not Long For This World
06. These Scars Won't Define Us
07. Dustmaker
08. Bonescraper
09. Addicted To Pain
10. Bleeding Me Dry
11. Shards Of Shattered Dreams
12. Scorn




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8 апр 2025
E
Eugenezzzis
То чувство, когда новый сингл Расмуса тяжелее чем Мэшин Хэд.
8 апр 2025
gravitgroove
Мотив "Зеленый слоник" даже на обложке MH! Боестяще! Братишка явно не доволен хлебушком.
Хорошая метафора для содержимого. 

















просмотров: 852




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