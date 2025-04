7 апр 2025



POPPY в новом клипе BABYMETAL



'From Me To U' Featuring POPPY, новое видео BABYMETAL, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Metal Forth", релиз которого намечен на этот год:



01. From Me To U (feat. Poppy)

02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)

03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)

04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)

05. KxAxWxAxIxI

06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)

07. My Queen (feat. SPIRITBOX)

08. Algorism

09. Metali!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame











