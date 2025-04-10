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P.O.D.

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9 апр 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о ню-металле

23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

20 фев 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу

14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.
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|||| 9 апр 2025

Вокалист P.O.D. о ню-металле



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В рамках беседы с бразильской радиостанцией 89 FM A Rádio Rock Paul "Sonny" Sandoval ответил на вопрос о том, как оценивает возвращение интереса в последние годы к ню-металлу:

«Я считаю, что это круто. Я вспоминаю ню-металл тех времен, мне нравится та эпоха музыки, потому что каждая группа делала что-то свое. Когда вы слышали KORN, вы знали, что это KORN. DEFTONES, SYSTEM OF A DOWN — вы знали, что эти группы были теми, кем они были». RAGE AGAINST THE MACHINE. P.O.D., я думаю, когда вы слышите P.O.D., вы сразу понимаете: «О, это P.O.D.» Тогда как сейчас существует так много групп, и все они смешались и делают то, что популярно или то, что модно. Но для нас это был скорее стиль жизни.

Я не уверен, что это было достаточно долго. Это была такая вдохновляющая эра музыки, когда каждый был сам по себе. Но потом люди попытались скопировать ее, потом она стала более приземленной, а впоследствии о ней и вовсе забыли. Но казалось, что она прошла свой путь вокруг солнца, и вот она снова вернулась. Поэтому я думаю, что это здорово, что молодые люди увлекаются этой музыкой».




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10 апр 2025
Kliops144
Лихо он RATM к ню-металу прилепил.
10 апр 2025
Corpsegrinder04
Kliops144, Так Морелло сам в каком-то интервью извинялся за то, что Ratm создали Ню-Метал на Evil Empire.
10 апр 2025
Kliops144
Corpsegrinder04, Странное заявление с учетом того, что EE вышел в 96м году, когда первые альбомы Корн и Дефтонс 94 и 95. Клавфингер так ваще 93, но тут уж стоит признать влияние дебюта Ratm. 

















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