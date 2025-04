9 апр 2025



Вокалист P.O.D. о ню-металле



В рамках беседы с бразильской радиостанцией 89 FM A Rádio Rock Paul "Sonny" Sandoval ответил на вопрос о том, как оценивает возвращение интереса в последние годы к ню-металлу:



«Я считаю, что это круто. Я вспоминаю ню-металл тех времен, мне нравится та эпоха музыки, потому что каждая группа делала что-то свое. Когда вы слышали KORN, вы знали, что это KORN. DEFTONES, SYSTEM OF A DOWN — вы знали, что эти группы были теми, кем они были». RAGE AGAINST THE MACHINE. P.O.D., я думаю, когда вы слышите P.O.D., вы сразу понимаете: «О, это P.O.D.» Тогда как сейчас существует так много групп, и все они смешались и делают то, что популярно или то, что модно. Но для нас это был скорее стиль жизни.



Я не уверен, что это было достаточно долго. Это была такая вдохновляющая эра музыки, когда каждый был сам по себе. Но потом люди попытались скопировать ее, потом она стала более приземленной, а впоследствии о ней и вовсе забыли. Но казалось, что она прошла свой путь вокруг солнца, и вот она снова вернулась. Поэтому я думаю, что это здорово, что молодые люди увлекаются этой музыкой».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 187