8 апр 2025



Фрагмент трибьюта RAMONES



Фрагмент из нового релиза Marc Urselli’s Ramones Redux, исполнение группой VOIVOD композиции "Zero Zero UFO", доступно ниже. Релиз будет доступен на виниле, на CD и в цифровом варианте:



01. VOIVOD feat. JG THIRLWELL - "Zero Zero UFO"

02. DESTRUCTO DISK feat. TIMO ELLIS - "I Don't Wanna Be Learned/I Don't Wanna Be Tamed"

03. IMPOSTOR CULT feat. AMY TUNG BARRYSMITH - "Pet Sematary"

04. OSCAR DUNBAR & THE HEAT INC. - "You're Gonna Kill That Girl"

05. DANIELE BRUSASCHETTO & CHVAD SB - "I Can't Be"

06. SO HIDEOUS feat. GARY LUCAS - "The KKK Took My Baby Away"

07. KING POTENAZ & NEFARIANT - "Time Has Come Today"

08. VENAMORIS feat. EICCA TOPPINEN - "I Want You Around"

09. KAYO DOT & IHSAHN - "Teenage Lobotomy"

10. DUEL - "Chinese Rock"

11. RAW POWER feat. SERGIO MILANI - "I Don't Care"

12. ZENI GEVA & BESVÄRJELSEN - "You Should Never Have Opened that Door'

13. RESTLESS SPIRIT feat. JEFF MATZ - "Poison Heart"

14. DAVID J & PAUL WALLFISCH - "I Wanna Be Sedated"







