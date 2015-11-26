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Ramones

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8 апр 2025 : 		 Фрагмент трибьюта RAMONES

27 мар 2025 : 		 Фрагмент трибьюта RAMONES

11 мар 2025 : 		 VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES

25 фев 2024 : 		 UNDERTAKERS исполняют RAMONES

2 ноя 2022 : 		 VARONES исполняют RAMONES

19 дек 2020 : 		 TODD KERNS, FRANKIE CLARKE и другие исполняют RAMONES

5 окт 2016 : 		 В честь RAMONES назовут перекрёсток

27 май 2016 : 		 Переиздание RAMONES выйдет в июле

31 мар 2016 : 		 Книга с фотографиями RAMONES выйдет в апреле

4 дек 2014 : 		 Новое видео барабанщика RAMONES

1 сен 2014 : 		 ROB ZOMBIE, DUFF MCKAGAN, BILLY IDOL, STEVE JONES выступили на десятом трибьюте JOHNNY RAMONE

29 авг 2014 : 		 MARTIN SCORSESE планирует съемки фильма о RAMONES

12 июл 2014 : 		 Умер барабанщик RAMONES

14 фев 2012 : 		 Экс-ударник RAMONES Marky Ramone собирается выпустить свои мемуары

5 окт 2011 : 		 Бывший басист RAMONES сказал, что его дважды приглашали в METALLICA

23 дек 2010 : 		 RAMONES получат Грэмми за достижения в жизни

22 июн 2002 : 		 The Ramones – умер Dee Dee Ramone.
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|||| 8 апр 2025

Фрагмент трибьюта RAMONES



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Фрагмент из нового релиза Marc Urselli’s Ramones Redux, исполнение группой VOIVOD композиции "Zero Zero UFO", доступно ниже. Релиз будет доступен на виниле, на CD и в цифровом варианте:

01. VOIVOD feat. JG THIRLWELL - "Zero Zero UFO"
02. DESTRUCTO DISK feat. TIMO ELLIS - "I Don't Wanna Be Learned/I Don't Wanna Be Tamed"
03. IMPOSTOR CULT feat. AMY TUNG BARRYSMITH - "Pet Sematary"
04. OSCAR DUNBAR & THE HEAT INC. - "You're Gonna Kill That Girl"
05. DANIELE BRUSASCHETTO & CHVAD SB - "I Can't Be"
06. SO HIDEOUS feat. GARY LUCAS - "The KKK Took My Baby Away"
07. KING POTENAZ & NEFARIANT - "Time Has Come Today"
08. VENAMORIS feat. EICCA TOPPINEN - "I Want You Around"
09. KAYO DOT & IHSAHN - "Teenage Lobotomy"
10. DUEL - "Chinese Rock"
11. RAW POWER feat. SERGIO MILANI - "I Don't Care"
12. ZENI GEVA & BESVÄRJELSEN - "You Should Never Have Opened that Door'
13. RESTLESS SPIRIT feat. JEFF MATZ - "Poison Heart"
14. DAVID J & PAUL WALLFISCH - "I Wanna Be Sedated"




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