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8 апр 2025
Фрагмент трибьюта RAMONES
Фрагмент из нового релиза Marc Urselli’s Ramones Redux, исполнение группой VOIVOD композиции "Zero Zero UFO", доступно ниже. Релиз будет доступен на виниле, на CD и в цифровом варианте:
01. VOIVOD feat. JG THIRLWELL - "Zero Zero UFO"
02. DESTRUCTO DISK feat. TIMO ELLIS - "I Don't Wanna Be Learned/I Don't Wanna Be Tamed"
03. IMPOSTOR CULT feat. AMY TUNG BARRYSMITH - "Pet Sematary"
04. OSCAR DUNBAR & THE HEAT INC. - "You're Gonna Kill That Girl"
05. DANIELE BRUSASCHETTO & CHVAD SB - "I Can't Be"
06. SO HIDEOUS feat. GARY LUCAS - "The KKK Took My Baby Away"
07. KING POTENAZ & NEFARIANT - "Time Has Come Today"
08. VENAMORIS feat. EICCA TOPPINEN - "I Want You Around"
09. KAYO DOT & IHSAHN - "Teenage Lobotomy"
10. DUEL - "Chinese Rock"
11. RAW POWER feat. SERGIO MILANI - "I Don't Care"
12. ZENI GEVA & BESVÄRJELSEN - "You Should Never Have Opened that Door'
13. RESTLESS SPIRIT feat. JEFF MATZ - "Poison Heart"
14. DAVID J & PAUL WALLFISCH - "I Wanna Be Sedated"
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