KERRY KING послал хейтеров

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все новости группы
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США
15 авг 2024 :
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KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом
14 авг 2024 :
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Гитарист KERRY KING не за ИИ
12 авг 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
6 авг 2024 :
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KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»
31 июл 2024 :
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MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»
26 июл 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
23 июл 2024 :
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KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON
22 июл 2024 :
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MARK MORTON уважает KERRY KING
21 июл 2024 :
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PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING
14 июл 2024 :
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KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
11 июл 2024 :
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PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
8 июл 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
4 июл 2024 :
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KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
26 июн 2024 :
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KERRY KING: «Религия — это ложь!»
21 июн 2024 :
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Видео полного выступления KERRY KING
20 июн 2024 :
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KERRY KING о первом альбоме
17 июн 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
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KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
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KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
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KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
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KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
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KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
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Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
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Новая песня KERRY KING
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9 апр 2025
KERRY KING послал хейтеров
В новом интервью для Rádio Kiss FM 92.5 KERRY KING спросили, в чём разница между участием в группе SLAYER и в его одноимённом сольном проекте. Керри ответил:
«Я по-прежнему считаю себя участником группы. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не хотел называть свою новую группу своим именем. Я хотел, чтобы это было просто название группы, но попробуйте придумать название — посмотрим, как далеко вы продвинетесь. Я работал над этим годами, и не мог сделать этого. Просто не смог. А потом пришло время объявить о наших первых концертах, и нам нужно было как-то это всё назвать. Все знали моё имя, логотип был довольно крутым, так что мы остановились на нём.
Я до сих пор мечтаю придумать название группы и сделать что-то вроде RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW, потому что мне очень неловко, когда нас пятеро на сцене, а все кричат моё имя... Это странно. Я не такой. Я не из тех, кому нужно тешить своё самолюбие. Мне это совсем не нужно. Я хочу, чтобы все остальные тоже получили признание».
На вопрос о том, что он думает, когда некоторые люди описывают «From Hell I Rise», его дебютный сольный альбом, как «SLAYER на стероидах», он ответил:
«Я ценю это. Я не стремился превзойти SLAYER. Для меня это были следующие 12 или 13 песен. Это те песни, которые мы закончили, и которые нам понравились. Я считаю, что у этой пластинки есть зубы. Она яростная, она просто вырывается из колонок. Я никогда не ставил перед собой задачу сделать что-то лучше, чем SLAYER. Я просто хотел, чтобы моя следующая музыка была хорошей».
Насчёт тех, кто говорит, что ему следовало бы сделать что-то другое со своим сольным проектом, а не придерживаться того же музыкального направления, что и SLAYER, Kerry сказал:
«Единственное, что я могу ответить на подобное, и это вполне логично — я хочу, чтобы AC/DC были AC/DC. Я хочу, чтобы JUDAS PRIEST были JUDAS PRIEST. Люди хотят, чтобы KERRY KING был KERRY KING, я думаю. А против говорят хейтеры из Интернета. У них есть своё мнение обо всём, и всем наплевать на их мнение».
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