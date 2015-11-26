Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 38
*Видео с текстом от INCITE 33
*Новый фильм от METALLICA 28
*Новое видео CREMATORY 22
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
Показать далее
| - |

|||| 9 апр 2025

KERRY KING послал хейтеров



*
zoom
*
* *
В новом интервью для Rádio Kiss FM 92.5 KERRY KING спросили, в чём разница между участием в группе SLAYER и в его одноимённом сольном проекте. Керри ответил:

«Я по-прежнему считаю себя участником группы. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не хотел называть свою новую группу своим именем. Я хотел, чтобы это было просто название группы, но попробуйте придумать название — посмотрим, как далеко вы продвинетесь. Я работал над этим годами, и не мог сделать этого. Просто не смог. А потом пришло время объявить о наших первых концертах, и нам нужно было как-то это всё назвать. Все знали моё имя, логотип был довольно крутым, так что мы остановились на нём.

Я до сих пор мечтаю придумать название группы и сделать что-то вроде RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW, потому что мне очень неловко, когда нас пятеро на сцене, а все кричат моё имя... Это странно. Я не такой. Я не из тех, кому нужно тешить своё самолюбие. Мне это совсем не нужно. Я хочу, чтобы все остальные тоже получили признание».

На вопрос о том, что он думает, когда некоторые люди описывают «From Hell I Rise», его дебютный сольный альбом, как «SLAYER на стероидах», он ответил:

«Я ценю это. Я не стремился превзойти SLAYER. Для меня это были следующие 12 или 13 песен. Это те песни, которые мы закончили, и которые нам понравились. Я считаю, что у этой пластинки есть зубы. Она яростная, она просто вырывается из колонок. Я никогда не ставил перед собой задачу сделать что-то лучше, чем SLAYER. Я просто хотел, чтобы моя следующая музыка была хорошей».

Насчёт тех, кто говорит, что ему следовало бы сделать что-то другое со своим сольным проектом, а не придерживаться того же музыкального направления, что и SLAYER, Kerry сказал:

«Единственное, что я могу ответить на подобное, и это вполне логично — я хочу, чтобы AC/DC были AC/DC. Я хочу, чтобы JUDAS PRIEST были JUDAS PRIEST. Люди хотят, чтобы KERRY KING был KERRY KING, я думаю. А против говорят хейтеры из Интернета. У них есть своё мнение обо всём, и всем наплевать на их мнение».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 205




|||
=]



[=

 

 

=]










                                                                         









/\\Вверх



Реклама на DARKSIDE.ru







Рейтинг@Mail.ru




 


 











 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом