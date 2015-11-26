9 апр 2025



KERRY KING послал хейтеров



В новом интервью для Rádio Kiss FM 92.5 KERRY KING спросили, в чём разница между участием в группе SLAYER и в его одноимённом сольном проекте. Керри ответил:



«Я по-прежнему считаю себя участником группы. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не хотел называть свою новую группу своим именем. Я хотел, чтобы это было просто название группы, но попробуйте придумать название — посмотрим, как далеко вы продвинетесь. Я работал над этим годами, и не мог сделать этого. Просто не смог. А потом пришло время объявить о наших первых концертах, и нам нужно было как-то это всё назвать. Все знали моё имя, логотип был довольно крутым, так что мы остановились на нём.



Я до сих пор мечтаю придумать название группы и сделать что-то вроде RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW, потому что мне очень неловко, когда нас пятеро на сцене, а все кричат моё имя... Это странно. Я не такой. Я не из тех, кому нужно тешить своё самолюбие. Мне это совсем не нужно. Я хочу, чтобы все остальные тоже получили признание».



На вопрос о том, что он думает, когда некоторые люди описывают «From Hell I Rise», его дебютный сольный альбом, как «SLAYER на стероидах», он ответил:



«Я ценю это. Я не стремился превзойти SLAYER. Для меня это были следующие 12 или 13 песен. Это те песни, которые мы закончили, и которые нам понравились. Я считаю, что у этой пластинки есть зубы. Она яростная, она просто вырывается из колонок. Я никогда не ставил перед собой задачу сделать что-то лучше, чем SLAYER. Я просто хотел, чтобы моя следующая музыка была хорошей».



Насчёт тех, кто говорит, что ему следовало бы сделать что-то другое со своим сольным проектом, а не придерживаться того же музыкального направления, что и SLAYER, Kerry сказал:



«Единственное, что я могу ответить на подобное, и это вполне логично — я хочу, чтобы AC/DC были AC/DC. Я хочу, чтобы JUDAS PRIEST были JUDAS PRIEST. Люди хотят, чтобы KERRY KING был KERRY KING, я думаю. А против говорят хейтеры из Интернета. У них есть своё мнение обо всём, и всем наплевать на их мнение».

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