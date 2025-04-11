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DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет
Darkside.ru сегодня 27 лет. Это почти невероятно, особенно в мире, где всё меняется каждый день. За это время было всё: подъёмы и затишья, расцвет сцен и их исчезновение, десятки направлений, сотни групп, тысячи новостей. Всё прошло через нас — и через вас. Мы не просто сайт о тяжёлой музыке. Мы часть её экосистемы. Стараемся быть рядом с теми, кто слушает, думает, обсуждает и чувствует эту музыку.
Мир за это время изменился до неузнаваемости. Слушатели ушли со стадионов в наушники, обложки альбомов сменились стримингом, а живые концерты уступили место лайвам в соцсетях. Казалось бы, место тяжёлой музыки всё сужается. Но мы знаем: настоящая музыка не теряет силы. Она просто находит новые формы — и своих слушателей.
Последние годы были непростыми. Не только для музыки, но и для нас. Мы продолжаем делать сайт, несмотря ни на что, потому что верим — кому-то это по-прежнему нужно. Бывают периоды, когда кажется — никому всё это больше не нужно. Но вы доказываете обратное. И пока есть вы — мы здесь. Darkside продолжает работать благодаря вам — тем, кто читает, комментирует, обсуждает. Именно ваше внимание и участие позволяют нам быть актуальными и живыми.
Недавно случился сбой на сервере. Почти всё уже восстановлено, и, главное — информация не потеряна. Просим отнестись с пониманием, если каких-то изображений не хватает - пишите, постараемся исправить.
А теперь — вопрос к вам: Стоит ли менять дизайн, обновить структуру сайта? Что добавить, а что, быть может, уже отжило своё? Пишите, обсуждайте — мы открыты к обратной связи.
Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто комментирует, обсуждает, делится мыслями и просто читает. Без вас этот сайт давно бы стал архивом. А пока он жив — значит, он нужен.
Спасибо, что с нами. Идём дальше.
P.S. Ну и учитывайте, что Клуб 27 — это вам не хухры-мухры, кто знает, какое и где ружье может выстрелить. Поэтому не теряйтесь и подписывайтесь на нас:
где много текстов
где будет много видео (особенно для тех, кто не любит VPN)
кто любит гужевой транспорт
и кто не может без ВиКи
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Почти ежедневно захожу читать новости. Во время недавнего сбоя с ужасом подумал, ну всё...
Живите долго и ярко!
Читаю всегда с компа, дизайн нравится, обновлений не хочется. Пусть иногда и не понятно, как добраться в то или иное меню. Особенно со статистикой и рейтингами.
Единственное, может какой-то адптив нужен тем, кто заходит с планшетов и мобильников.
И отдельное спасибо за то, что стали прикреплять видео с ВК! Не всегда получается обходить всякие блокировки, поэтому забил.
Дизайн менять не надо - всё на своих местах и пусть будет так.
Когда всё упало - было неуютно. Очень. И безумно был рад, когда снова всё заработало!
Мне всё збс, не хватает только уведомлений на комментарии и зря лукасы и дизлукасы убрали на комментариях.
Обновится немного можно, но и старые узнаваемые детали сохраните обязательно😊
Из рубрики просьб и предложений.
Из того что оставить как есть:
Обновлять ничего не нужно.
Дизайн оставить как есть.
Переводчика заголовков не трогать.
Из того что своё отжило:
Starbreaker совсем берега потерял. Не даёт никакой жизни и душит свободу самовыражения в зародыше.
Мне нравилась версия сайта до падения, если получится её вернуть, будет здорово. А если нет - ну и ладно, самое главное, чтобы сайт жил.
Насчет какого-то редизайна - ну, фрески во дворцах менее практичны, чем штукатурка крашеная, но трогать их не стоит, здесь то же самое. Я бы оставил прежний дизайн.