8 апр 2025



Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом году



Century Media Records и InsideOutMusic готовят третью часть переизданий альбомов EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE



Edge Of Sanity – “Crimson (Re-issue)” / Out: June 6th, 2025 on Century Media Records

– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. Remix on bonus disc)

– Black LP (180g vinyl, unlimited)

– Ltd. transp. red LP (180g vinyl, limited to 500x copies, available from www.cmdistro.de & various other retailers)

– Ltd. transp. petrol green LP (180g vinyl, limited to 300x copies, available from www.cmdistro.de & various other retailers)

– Digital Album / Remaster 2025

– Digital Album / Remix 2025



Edge Of Sanity – “Crimson II (Re-issue)” / Out: August 8th, 2025 on Century Media Records

– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. Remix on bonus disc)

– Black LP (180g vinyl, unlimited)

– Ltd. transp. orange LP (180g vinyl, limited to 500x copies, available from www.cmdistro.de & various other retailers)

– Ltd. brick red LP (180g vinyl, limited to 300x copies, available from www.cmdistro.de & various other retailers)

– Digital Album / Remaster 2025

– Digital Album / Remix 2025



Nightingale – “The Breathing Shadow (Re-issue)” / Out: June 6th, 2025 on InsideOutMusic

– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. 13-track bonus disc)

– Black LP (180g, unlimited)

– Ltd. deep blood red LP (180g vinyl, limited to 300x copies, available from www.insideoutshop.de & various other retailers)

– Digital Album / Remaster 2025



Nightingale – “The Closing Chronicles (Re-issue)” / Out: August 8th, 2025 on InsideOutMusic

– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. 15-track bonus disc).

– Black LP (180g, unlimited)

– Ltd. transp. blue LP (180g vinyl, limited to 300x copies, available from www.insideoutshop.de & various other retailers)

– Digital Album / Remaster 2025

Note: The sophomore album from 1996, available on vinyl for the first time ever.





+3 -0



( 20 ) просмотров: 1507