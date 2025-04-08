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The Kovenant

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8 апр 2025 : 		 Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, дающих возможность бунтовать и выражать творческое начало»

29 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

24 мар 2025 : 		 THE KOVENANT работают над новым материалом

15 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

27 дек 2024 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о выступлении с THE KOVENANT

15 дек 2024 : 		 Видео с выступления THE KOVENANT

31 янв 2024 : 		 Возвращение THE KOVENANT

2 окт 2009 : 		 THE KOVENANT исполнят "Nexus Polaris" целиком

18 сен 2007 : 		 THE KOVENANT переиздают классический альбом "In Times Before The Light"

14 июн 2007 : 		 Psy Coma (THE KOVENANT) рассказывает о новом альбоме

3 мар 2003 : 		 Из THE KOVENANT ушел HELLHAMMER

20 июн 2002 : 		 The Kovenant в студии
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|||| 8 апр 2025

Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, дающих возможность бунтовать и выражать творческое начало»



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Nagash опубликовал следующее сообщение:

«Рок-н-ролл и, как следствие, экстремальный металл всегда были бунтом против деспотичной системы, стремящейся контролировать каждый аспект нашей жизни. Это был саундтрек свободы, призыв противостоять силам, которые пытаются диктовать нам, как жить, думать и творить. С первых дней существования рок-музыки ее смысл был ясен: мы не рабы системы; мы свободны идти своим путем, делать свой выбор и жить на своих условиях.

Этот дух бунтарства всегда лежал в основе экстремального металла, жанра, рожденного из желания отвергнуть конформизм и принять хаос истинной свободы. Корпоративные власти и элита понимают эту угрозу, поэтому они и продвигают свою бездушную, изготовленную по заказу музыку...., призванную убаюкать нас, усыпить бдительность и отвлечь от реальности, в которой нами управляют. Но настоящее искусство, настоящее бунтарство, отказывается склоняться перед этим.

Как артист, я никогда не буду участвовать во лжи и манипуляциях, которые проталкивает мейнстрим. Я стою на стороне свободных мыслителей и тех, кто осмеливается говорить правду, независимо от того, насколько неудобно это для системы. Музыка The Kovenant всегда была направлена на то, чтобы помочь человечеству осознать суровую правду, с которой мы должны столкнуться, и именно это послание мы должны продолжать распространять. Экстремальный металл, как и рок-н-ролл до него, - один из последних бастионов настоящего артистизма, правды и бунтарства. Но даже сейчас корпоративная пропагандистская машина пытается задушить его. Элита знает, что не может позволить существовать ни одной форме подлинной свободы и самовыражения, не пытаясь ее контролировать. И именно поэтому мы должны продолжать борьбу, потому что настоящая свобода, настоящее искусство и настоящее восстание всегда представляют наибольшую угрозу для системы, построенной на лжи и контроле».



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КомментарииСкрыть/показать 36 )

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8 апр 2025
B
BaphometsGuitar
Сбербанк и роснефть душит блэк метал!
8 апр 2025
Орион
BaphometsGuitar, Лишь бы Сбер и Газпром не сделали блэк-метал частью своей экосистемы!
"Не можешь победить - возглавь!"))
8 апр 2025
Орион
"Один из..."
А ещё какие?
Как по мне, то настоящий металлический бунт (раз уж на то пошло) - это дать концерт в конгрессе или думе
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Орион, А что? Идея! "Дум" где только не запускали... А вот концерт в нём устроить было бы прикольно)
8 апр 2025
Орион
Rocky Wolfsson, Дружище, а как тебе дум внутри концерта внутри думы?))
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Орион, Вообще отпад)))
8 апр 2025
s
sibterminator
Орион, Жаль Джи Джи Аллин умер. Ему самое то выступать в бундесрате.
8 апр 2025
Орион
sibterminator, Жаль. Проехался бы фекальным туром, включая Москву. Тамошним заседаниям не хватает Джи Джи Аллена ))
8 апр 2025
rassol
Орион, у нас был свой Джи Джи Аллин - Панов из АУ. Да и тот помер.
8 апр 2025
F
Fo0x
Какой бунт в эпоху соевых мальчиков, которые от мамок дай бог в 35 съезжают. Метал сейчас - это буря в стакане.
8 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Fo0x, лучше буря в стакане, чем дочь в сауне
8 апр 2025
father
Вашингтон Ирвинг, лучше дочь в сауне, чем хуй в жопе
8 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
father, Лучше хуй… а нет, не лучше
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, ...лучше остаться с хуем, чем быть посланым на него.)
8 апр 2025
R
R0ck_N_R0lla
Вашингтон Ирвинг, "у тебя хуй в жопе и у меня хуй в жопе. но есть нюанс"
8 апр 2025
rassol
R0ck_N_R0lla, - Василь Иваныч, а что такое эмпирический опыт?
- Вот, Петька, помнишь про нюанс?
- Помню, Василь Иваныч! Не надо больше!
- А вот это, Петька, и есть эмпирический опыт!
8 апр 2025
Darkside.ru MemberArseniy
rassol, — Петька, знаешь, что такое парадокс?
— Василь Иваныч, у меня после нюанса ещё жопа болит.
8 апр 2025
R
RoniN
Довольно банальные мысли, которые уже лет сорок проговаривает каждое поколение металлистов.
Но интересно из чьих уст это звучит, Нагаш, по сравнению с коллегами по цеху, не то что бы был нонконформистом, так то обладатель двух Грэми, сперва играл мейнстримовый симфо Блэк, потом мейнстримовый индастриал. Прямо скажем не похож на борца за идею.
8 апр 2025
N
Nihel
RoniN, В моем понимании, он пошёл по нонкомформистскому пути. Послал на хер фанатов и писал то, что хотел.
8 апр 2025
R
RoniN
Nihel, он послал одну аудиторию, чтобы приобрести еще большую
8 апр 2025
Corpsegrinder04
Здесь куют Хип Хоп.
А этому клоуну мазанному на фото, с татуировками Рунами - Зайцами-Плейбоями на пальцах уж точно не про металл трындеть.
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Corpsegrinder04, -Хип-хоп, мы подошли из-за угла...
8 апр 2025
Орион
Rocky Wolfsson, Астрологи объявили день остроумия?)
Продолжай в том же духе))
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Орион, ...неделю остроумия)
8 апр 2025
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, я бы кстати ещё в стан бунтарской музыки записал хардкор, который не Биохазард, а который нидерландский с дистором на бочке. Слушаю его последние пару лет, чтобы отдохнуть от метала. Вот там бунтарского духа на десять Ковенантов хватит.
8 апр 2025
Орион
mohnatiy, А что за группы, например? Просто не понял, что такое "нидерландский хардкор с дистором на бочке".
8 апр 2025
m
mohnatiy
Орион, это электронщина) Из более попсовенького, например, Dither и Mad Dog, из более нишевого - Unicorn on Ketamine и GPF.
8 апр 2025
Орион
mohnatiy, Спасибо, послушаю)
8 апр 2025
Corpsegrinder04
mohnatiy, Даже таких ансамблей не слышал никогда. Последнюю голландскую группу, которую недавно слушал была Harrow.
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Corpsegrinder04, я вот из голландцев знаю только Арьена Лукассена, Шарон ден Адель и Аннеке ван Герсберген.
8 апр 2025
father
Бунтари бунтуют, поклоняясь мощам Лемми:)
8 апр 2025
Орион
father, Если бы прах Лемми добавляли в растворимый кофе, многие бы из его фанатов ещё и причащались таким образом
8 апр 2025
R
R0ck_N_R0lla
ой блять, бунтари нашлись. но что то когда Шаффер пошел бунтовать в капитолий все труе митолисты от него резко открестились
8 апр 2025
J
Jack of Diamonds
Бунтари блять, музыкальные сервисы нас обкрадывают, Трамп плохой, плак-плак, да посовики больше бунтари чем эти петушки
8 апр 2025
WahrandPhain
Ого, бунтовать в метале, это как - ругать стримы и то, что мало стали физ. носители покупать, туго сжимая очком бутылку лейбла?)
9 апр 2025
H
HELLECTOR
Творческое начало выражать? Их есть у меня.
https://dzen.ru/video/watch/67f3c466c702a27299a005e9?share_to=link 

















просмотров: 2382




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