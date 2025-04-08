8 апр 2025



Вокалист THE KOVENANT : «Металл один из последних жанров, дающих возможность бунтовать и выражать творческое начало»



Nagash опубликовал следующее сообщение:



«Рок-н-ролл и, как следствие, экстремальный металл всегда были бунтом против деспотичной системы, стремящейся контролировать каждый аспект нашей жизни. Это был саундтрек свободы, призыв противостоять силам, которые пытаются диктовать нам, как жить, думать и творить. С первых дней существования рок-музыки ее смысл был ясен: мы не рабы системы; мы свободны идти своим путем, делать свой выбор и жить на своих условиях.



Этот дух бунтарства всегда лежал в основе экстремального металла, жанра, рожденного из желания отвергнуть конформизм и принять хаос истинной свободы. Корпоративные власти и элита понимают эту угрозу, поэтому они и продвигают свою бездушную, изготовленную по заказу музыку...., призванную убаюкать нас, усыпить бдительность и отвлечь от реальности, в которой нами управляют. Но настоящее искусство, настоящее бунтарство, отказывается склоняться перед этим.



Как артист, я никогда не буду участвовать во лжи и манипуляциях, которые проталкивает мейнстрим. Я стою на стороне свободных мыслителей и тех, кто осмеливается говорить правду, независимо от того, насколько неудобно это для системы. Музыка The Kovenant всегда была направлена на то, чтобы помочь человечеству осознать суровую правду, с которой мы должны столкнуться, и именно это послание мы должны продолжать распространять. Экстремальный металл, как и рок-н-ролл до него, - один из последних бастионов настоящего артистизма, правды и бунтарства. Но даже сейчас корпоративная пропагандистская машина пытается задушить его. Элита знает, что не может позволить существовать ни одной форме подлинной свободы и самовыражения, не пытаясь ее контролировать. И именно поэтому мы должны продолжать борьбу, потому что настоящая свобода, настоящее искусство и настоящее восстание всегда представляют наибольшую угрозу для системы, построенной на лжи и контроле». http://www.gentechranch.tk





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