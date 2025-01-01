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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 114
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 32
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Iced Earth

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Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»



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JON SCHAFFER в недавнем интервью рассказал о том, какую роль сыграли его отношения с Иисусом Христом в том, чтобы помочь ему пройти через это испытание, и какое влияние эти обстоятельства оказали на его отношения с Христом:

«Я бы сказал, что как бы жестоко это ни было в целом, это был самый главный подарок в моей жизни — пройти через такое, не только из-за причины, но и из-за того, что это привело меня к Христу.

Мой жизненный путь был невероятным — я имею в виду, что такое невозможно придумать, — и поэтому мне потребовалось это, чтобы сломить мое упрямство... Я был очень упрямым, очень, очень твердолобым и очень целеустремленным. Но я понял, что все те события, о которых я писал [в своих песнях], предупреждения и прочее в моих альбомах и различных проектах, как будто Бог работал через меня, а я даже не знал об этом. И когда меня заперли в одиночке, единственной книгой, которую я мог получить, была Библия. И даже на то, чтобы получить ее, ушло около трех недель. Я начал читать и... Потому что в детстве я был христианином. Потом я пошел в религиозную школу, и после этого опыта все для меня изменилось. Я расскажу об этом подробнее в своем повествовании. Но если бы не это, я уверен, что был на пути к гибели, и мне понадобилось именно это и это время, эти годы одиночества, чтобы понять и научиться, и я все еще учусь. Мне еще многому предстоит научиться. Я считаю, что в Библии есть много полезного. Но я смотрю на Библию как на... Мы находимся в грехопадении, и Библия - это как инструкция по эксплуатации, которая поможет вам не просто жить, а процветать в этом грехопадении. И Иисус — единственный возможный выбор — сейчас мне это абсолютно ясно. Это пришло на протяжении разных этапов моего...

Я всегда был в курсе коррупции и придерживался очень твердых взглядов против коррупции в правительстве и того, что происходит на этом уровне, но когда вы начинаете рассматривать это с библейской точки зрения, тогда все становится очевидным, и тогда точки начинают соединяться. И я чувствую, что — не углубляясь в подробности всего произошедшего - если бы не то, что случилось, я не был бы спасен и призван Христом. И я чувствую, что это начало новой главы. Я не знаю, как она будет выглядеть, и это нормально, потому что Он — рулевой».

На вопрос, есть ли у него еще какое-нибудь напутствие для тех, кто увидит это интервью, он сказал:

«Я уверен, что мы переживаем беспрецедентный период в истории человечества, и я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на учение Иисуса, на то, за что он выступал, за что умер, как воскрес, и понять, что независимо от того, насколько ужасными могут казаться события, выход есть, и он принесет вам такое чувство покоя, которое вы даже представить себе не можете. Когда вы находитесь в падшем состоянии, вы ничего не знаете, но когда вы видите этот путь и когда он в вас, это приносит такой уровень спокойствия и силы, который просто трудно выразить словами, пока это не произошло».




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