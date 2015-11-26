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Dark Angel

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8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина

18 апр 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 апр 2023 : 		 DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине

13 мар 2023 : 		 Семье гитариста DARK ANGEL собирают деньги

13 мар 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL

13 мар 2023 : 		 Умер гитарист DARK ANGEL

22 окт 2022 : 		 Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал

30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 сен 2020 : 		 DARK ANGEL пытаются, но...

24 июл 2020 : 		 Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»

23 окт 2018 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

1 дек 2017 : 		 DARK ANGEL продолжают сочинение материала

9 фев 2017 : 		 У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен

29 июл 2016 : 		 Бывший вокалист DARK ANGEL здоров!
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|||| 8 апр 2025

Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»



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GENE HOGLAN в подкасте Everblack рассказал о первом за 34 года студийном альбоме DARK ANGEL:

«Это достаточно жестокая пластинка. Я в восторге от нее. Он готовился достаточно долго, но теперь, когда мы приближаемся к релизу, все начинает вырисовываться. Так что смотрите в оба. Мы только выпустили обложку альбома на прошлой неделе, и когда у нас будет какая-то реальная, фактическая, вроде «вот дата выхода альбома», мы сможем поделиться ею со всеми». Обращайте внимание на социальные сети DARK ANGEL и все такое, и дата релиза обязательно будет. Мы анонсируем ее как 2025 год, так что до 31 декабря вы получите альбом DARK ANGEL».




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