Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

GENE HOGLAN в подкасте Everblack рассказал о первом за 34 года студийном альбоме DARK ANGEL:
«Это достаточно жестокая пластинка. Я в восторге от нее. Он готовился достаточно долго, но теперь, когда мы приближаемся к релизу, все начинает вырисовываться. Так что смотрите в оба. Мы только выпустили обложку альбома на прошлой неделе, и когда у нас будет какая-то реальная, фактическая, вроде «вот дата выхода альбома», мы сможем поделиться ею со всеми». Обращайте внимание на социальные сети DARK ANGEL и все такое, и дата релиза обязательно будет. Мы анонсируем ее как 2025 год, так что до 31 декабря вы получите альбом DARK ANGEL».
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