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Brendon Small

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BRENDON SMALL рассказал о причинах создания "Metalocalypse"



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BRENDON SMALL в недавнем интервью рассказал о том, как решился на создание "Metalocalypse":

«Все началось с того, что персонажи стали представлять знаменитостей. Именно так и началось шоу. Это на самом деле дико, потому что в начале двухтысячных телевизионные сценаристы теряли работу из-за реалити-шоу, таких как Пэрис Хилтон, любых неумелых знаменитостей, о которых вы только могли подумать. И мы решили, что это просто бред. Я ненавижу подобное. Мне нравятся творческие работы, мне нравятся новые, уникальные идеи. А это лишает меня творчества. И людям интереснее наблюдать за тем, как кто-то неудачно проходит свой жизненный путь. И я подумал, что хочу изучить и посмотреть на это со стороны, но что, если мы поговорим о чем-то крутом, а именно о хэви-металле, пока мы будем подвергать героев испытанию знаменитостями - соусами для барбекю, тщеславными проектами, побочными проектами, мочой планеты, эго и всем прочим. Вот чем было шоу — Нейтан и его эго, Пиклз и его ревность. Сквизгаар и Токи ссорятся из-за того, кому достанется внимание. Все это - эго, эго, эго. И именно об этом был весь сериал. Именно поэтому финальный эпизод - это окончательное противостояние между ними и их эго. И все начинается с того, что эти парни, возомнившие себя возвышенными богами, падают обратно на землю. Такова идея. И как в рамках этой идеи сделать это смешным? Как сделать это интересным? Как сделать это уникальным? Как сделать что-то такое, чего вы еще не видели? И как создать семью, которую связывает творчество? Потому что это сложные отношения... Вот этим я и занялся.

До этого я делал шоу под названием "Home Movies", и это тоже было шоу о семье детей, которых связывали творческие отношения. И нет никакой разницы между взрослыми и детьми, на самом деле. Так что это шоу было более жестоким, более сексуальным, более агрессивным, больше огня, крови, сисек, разрушений и прочего дерьма».




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