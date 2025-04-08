8 апр 2025



EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER



SLAYER возвращаются на Восточное побережье США со специальным хедлайнерским концертом, который состоится 20 сентября 2025 года в Херши, штат Пенсильвания, на стадионе Hersheypark Stadium, вмещающем 30 000 зрителей.



Их поддержат Exodus (исполняющие альбом «Bonded By Blood»), Cavalera (исполняющие альбом Sepultura «Chaos A.D.»), Knocked Loose, Suicidal Tendencies и Power Trip.



Фронтмен Slayer Tom Araya сказал:



«Slayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeerrrrrrr!!!!!! Только один вечер, это будет чертовски круто!!!! Hersheypark, будьте там... Если нет, вы либо мертвы, либо в тюрьме, либо слабаки!!!!!»



Kerry King заявил:



«В прошлом году Slayer отыграли всего два концерта, и эти концерты повлияли на меня так же, как и концерты "большой четвёрки". Когда в прошлом году мы отыграли первое шоу в Чикаго, я думал, что это будет здорово для фанатов; возможно, будет несколько человек, которые никогда раньше не видели, как мы играем, но реакция была просто ошеломляющей.



Фанаты реагировали на нас так, как если бы это была самая крутая группа на планете. Это было потрясающе. Так что на концерте в Херши мы будем играть как Slayer, у нас будут все наши огненные эффекты, и мы зажжём, как и раньше.

Это будет первый раз, когда Slayer играют с Power Trip и Knocked Loose, но я хорошо знаю их и слышал их музыку на Liquid Metal. Я с нетерпением жду возможности увидеть их вживую».



Knocked Loose также прокомментировали эту новость:



«Мы рады сыграть с одной из лучших тяжёлых групп всех времён».



Power Trip поделились своими ощущениями:



«Для нас большая честь выступить на одной сцене с одной из наших любимых групп всех времён — Slayer. Увидимся с вами, больные ушлёпки, в клинике риффов».







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