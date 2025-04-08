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Slayer

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|||| 8 апр 2025

EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER



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SLAYER возвращаются на Восточное побережье США со специальным хедлайнерским концертом, который состоится 20 сентября 2025 года в Херши, штат Пенсильвания, на стадионе Hersheypark Stadium, вмещающем 30 000 зрителей.

Их поддержат Exodus (исполняющие альбом «Bonded By Blood»), Cavalera (исполняющие альбом Sepultura «Chaos A.D.»), Knocked Loose, Suicidal Tendencies и Power Trip.

Фронтмен Slayer Tom Araya сказал:

«Slayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeerrrrrrr!!!!!! Только один вечер, это будет чертовски круто!!!! Hersheypark, будьте там... Если нет, вы либо мертвы, либо в тюрьме, либо слабаки!!!!!»

Kerry King заявил:

«В прошлом году Slayer отыграли всего два концерта, и эти концерты повлияли на меня так же, как и концерты "большой четвёрки". Когда в прошлом году мы отыграли первое шоу в Чикаго, я думал, что это будет здорово для фанатов; возможно, будет несколько человек, которые никогда раньше не видели, как мы играем, но реакция была просто ошеломляющей.

Фанаты реагировали на нас так, как если бы это была самая крутая группа на планете. Это было потрясающе. Так что на концерте в Херши мы будем играть как Slayer, у нас будут все наши огненные эффекты, и мы зажжём, как и раньше.
Это будет первый раз, когда Slayer играют с Power Trip и Knocked Loose, но я хорошо знаю их и слышал их музыку на Liquid Metal. Я с нетерпением жду возможности увидеть их вживую».

Knocked Loose также прокомментировали эту новость:

«Мы рады сыграть с одной из лучших тяжёлых групп всех времён».

Power Trip поделились своими ощущениями:

«Для нас большая честь выступить на одной сцене с одной из наших любимых групп всех времён — Slayer. Увидимся с вами, больные ушлёпки, в клинике риффов».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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8 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Только один вечер
8 апр 2025
J
JackLong
будьте там... Если нет, вы либо мертвы, либо в тюрьме, либо слабаки!

Как я обожаю такие высказывания. Ради интереса глянул: ежемесячных слушателей в одном только Спотике - 3,5млн. Стадион вмещает 30к. То бишь, почти 90 процентов своей аудитории Том назвал мертвецами/сидоками/слабаками. Ну да, ну да )
8 апр 2025
Орион
Дядя Том хорошо отдохнул у себя на ферме?
8 апр 2025
s
smolet18-02-44
Какой то новый вид "ухода со сцены" и "последнего концерта" . Вместо того что бы повесить буцы на гвоздь группа даёт несколько эксклюзивных концертов в год, но при этом не гастролирует и не пишет новый материал. Это как понять, жива команда или нет? Запутался.
8 апр 2025
J
JackLong
smolet18-02-44, а че новый? вон, Система уже сколько лет так живет? Да, была одна (две?) попытки поехать в тур, но не срослось. В итоге: "за хорошую сумму мы приедем, выступим на вашем шоу/фестивале, но в долгий тур не поедем, ибо влом". Вот и Слесари туда же - если на горизонте маячит хороший чек за одно выступление - ОК, играем. А если чек хороший, но просят тур - тут уже сорян, но покой на старости дороже. Как-то так.
8 апр 2025
rassol
smolet18-02-44, а Emperor уже который год такой хернёй мается?
8 апр 2025
gravitgroove
Заслуженные деятели эстрады и почетные пенсионеры с привилегией выйти на сцену. Чего уж там?!
8 апр 2025
L
LU---
..........без комментариев
хотя...два инвалида в списке....братья зачем то испортившие ранние альбомы свои :-) 

















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