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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 50
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 39
*Новый фильм от METALLICA 33
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Corey Taylor

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|||| 8 апр 2025

Акустика от COREY TAYLOR



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COREY TAYLOR отыграл очередное акустическое шоу в рамках Spookala horror and pop culture convention пятого апреля в Florida State Fairgrounds - Expo Center, Tampa, Florida — видео доступно ниже:

01. Add It Up (VIOLENT FEMMES cover)
02. Song #3 (STONE SOUR song)
03. Black Eyes Blue
04. Everlong (FOO FIGHTERS cover)
05. Taciturn (STONE SOUR song)
06. I Miss You (INCUBUS cover)
07. Something I Can Never Have (NINE INCH NAILS cover)
08. Snuff (SLIPKNOT song)
09. Home
10. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
11. Bother (STONE SOUR song)
12. Through Glass (STONE SOUR song)
13. Pink Pony Club (CHAPPELL ROAN cover)
14. Spit It Out




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