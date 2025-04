8 апр 2025



Акустика от COREY TAYLOR



COREY TAYLOR отыграл очередное акустическое шоу в рамках Spookala horror and pop culture convention пятого апреля в Florida State Fairgrounds - Expo Center, Tampa, Florida — видео доступно ниже:



01. Add It Up (VIOLENT FEMMES cover)

02. Song #3 (STONE SOUR song)

03. Black Eyes Blue

04. Everlong (FOO FIGHTERS cover)

05. Taciturn (STONE SOUR song)

06. I Miss You (INCUBUS cover)

07. Something I Can Never Have (NINE INCH NAILS cover)

08. Snuff (SLIPKNOT song)

09. Home

10. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)

11. Bother (STONE SOUR song)

12. Through Glass (STONE SOUR song)

13. Pink Pony Club (CHAPPELL ROAN cover)

14. Spit It Out







+1 -0



просмотров: 245