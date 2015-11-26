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Skunk Anansie

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8 апр 2025 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

27 фев 2025 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

14 янв 2025 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

19 сен 2024 : 		 SKUNK ANANSIE на FLG

29 мар 2022 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

18 мар 2022 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

14 фев 2022 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

26 янв 2022 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

22 окт 2020 : 		 Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом расизм расцвёл!»

22 май 2020 : 		 Вокалистка SKUNK ANANSIE выпускает биографию

11 фев 2020 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

17 июл 2019 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

4 окт 2018 : 		 SKUNK ANANSIE выпустят концертный альбом в январе

3 дек 2015 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SKUNK ANANSIE

19 окт 2015 : 		 Новый альбом SKUNK ANANSIE выйдет в январе

19 апр 2013 : 		 SKUNK ANANSIE на Первом канале

26 ноя 2012 : 		 SKUNK ANANSIE в акустике

20 июл 2010 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SKUNK ANANSIE

23 мар 2010 : 		 SKUNK ANANSIE записывают новый альбом
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|||| 8 апр 2025

Новое видео SKUNK ANANSIE



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Lost And Found, новое видео группы SKUNK ANANSIE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Painful Truth", выход которого запланирован на 23 мая на FLG Records:

01. An Artist Is An Artist
02. This Is Not Your Life
03. Shame
04. Lost And Found
05. Cheers
06. Shoulda Been You
07. Animal
08. Fell In Love With A Girl
09. My Greatest Moment
10. Meltdown

Skin: «Меня не волнует, что мы были популярны в девяностые. С творческой точки зрения это не имеет никакого значения, потому что в моей рок-библии первая заповедь гласит: «Если ты будешь почивать на лаврах, ты завянешь и умрешь художественно, музыкально, умственно. А потом и финансово»».






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