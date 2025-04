сегодня



Новое видео INGLORIOUS



“Devil Inside”, новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома V, выходящего шестого июня на Frontiers Music Srl:



“Testify”

“Eat You Alive”

“Devil Inside”

“Say What You Wanna Say”

“Believe”

“Stand”

“In Your Eyes”

“Silent”

“End Of The Road”

“Power Of Truth” http://www.inglorious.com/







