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Tarja Turunen

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8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

28 окт 2024 : 		 Концертное видео TARJA

30 сен 2024 : 		 Концертное видео TARJA

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN

12 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл

5 мар 2024 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине

25 фев 2024 : 		 Переиздание TARJA выйдет в этом году

21 фев 2024 : 		 TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»

24 дек 2023 : 		 TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году

29 ноя 2023 : 		 Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!

28 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим

21 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

20 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

19 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

18 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

16 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

15 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN
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|||| 8 апр 2025

TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH



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Видео полного выступления TARJA и MARKO HIETALA, проходившего первого апреля в Sala Palatului, Bucharest, Romania, доступно для просмотра ниже.



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8 апр 2025
F
Fo0x
Женитес!
9 апр 2025
Rocky Wolfsson
Надо бы им назваться T&M's Nightwish. 

















просмотров: 817




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