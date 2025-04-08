8 апр 2025



TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH



Видео полного выступления TARJA и MARKO HIETALA, проходившего первого апреля в Sala Palatului, Bucharest, Romania, доступно для просмотра ниже. http://www.tarjaturunen.com

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