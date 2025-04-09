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Metallica

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24 мар 2025 : 		 KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA

21 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами»

13 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилось на доверии к режиссёрам»

15 фев 2025 : 		 METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество

3 фев 2025 : 		 Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?

31 янв 2025 : 		 METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл

14 янв 2025 : 		 METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров

11 янв 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»

20 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2024 : 		 METALLICA в десятке самых успешных туров 2024

15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Новый фильм от METALLICA



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Группа METALLICA анонсировала новый фильм, режиссёром которого стал Jonas Åkerlund. «Metallica Saved My Life» рассказывает о мире METALLICA через жизнь их поклонников, включая самих участников группы, которые поддерживали друг друга на протяжении более чем четырёх десятилетий, переживая взлёты и падения, проходя испытания и триумфы. Смотрите всё это этой весной и летом в новом, пока ещё не законченном фильме.

Комментарии от METALLICA:

«Как некоторые из вас, возможно, знают, последние пару лет мы работали за кулисами над новым фильмом, который выйдет позже в этом году, и в главной роли в нём будете вы, ребята! Фильм "Metallica Saved My Life" рассказывает о нашем мире на примере жизни фанатов, которые поддерживали друг друга на протяжении более четырёх десятилетий, проходя через взлёты, падения, испытания и триумфы. И да, мы тоже немного в нём участвуем.

У вас есть возможность увидеть фильм первыми, посмотрев его в кинотеатрах во время наших ближайших гастролей в Северной Америке. Фильм ещё не закончен, но мы ждём не дождёмся, когда вы его увидите и сообщите нам своё мнение. Фильм, снятый режиссёром Jonas'ом Åkerlund'ом, которого многие фанаты знают по его работе с нами над клипами "Turn The Page", "Whiskey In The Jar" и "ManUNkind", познакомит вас с фанатами со всех уголков мира и расскажет их уникальные истории. Возможно, вы даже будете в нём сниматься!

Билеты доступны уже сейчас во всех городах тура, кроме Коламбуса, и их количество ограничено двумя на человека. Мы будем внимательно следить за продажами и по возможности добавлять показы, если в вашем городе билеты будут быстро раскупаться. Если фильм не идёт в вашем городе или вы не можете приехать в этот раз, не бойтесь: полный документальный фильм выйдет позже в этом году.

Всем фанатам, которые так щедро дарили нам своё время и впускали нас в свою жизнь, мы говорим спасибо. Этот фильм — о ВАС!»

Пока показы запланированы на:

Syracuse, NY
April 18 | 6:30 PM | Regal Destiny USA

Toronto, ON
April 25 | 7 PM | Scotiabank Theatre Toronto

Nashville, TN
May 2 | 6:30 PM | Regal Opry Mills

Christiansburg, VA
May 6 | 6:30 PM | Regal New River Valley

Bensalem, PA
May 24 | 7 PM | AMC Neshaminy 24

Washington, D.C.
May 27 | 6:30 PM | Regal Gallery Place

Charlotte, NC
May 30 | 7 PM | AMC Carolina Pavilion 22

Atlanta, GA
June 2 | 6:30 PM | Regal Atlantic Station

Tampa, FL
June 7 | 7 PM | AMC Veterans 24

Houston, TX
June 13 | 6:30 PM | Regal Edwards Greenway Grande Palace

Santa Clara, CA
June 21 | 7 PM | AMC Mercado 20

Denver, CO
June 28 | 6:30 PM | Regal UA Denver Pavilions




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9 апр 2025
m
mohnatiy
Музло нормальное родить уже не в состоянии, давайте снимать говнофильмы
9 апр 2025
olly71
mohnatiy, когда товар гавно надо много рекламы что бы впихивать его дурным хомячкам. металлика это правило давно усвоила.
9 апр 2025
m
mohnatiy
olly71, главное, работает! Не представляю, у какого адекватного человека может возникнуть желание пойти в кино послушать охуительные истории от рандомных говнарей.
9 апр 2025
olly71
mohnatiy, ты не представляешь какие могут быть отбитые на всю голову ебанаты. когда то я встречал такого в интернете который просто и прямо написал что все просто завидуют гениальности Метлы и если Хетфилд ради прикола запишет как он блюёт и пердит в сортире то он купить этот альбом.
9 апр 2025
m
mohnatiy
olly71, такой альбом уже записали, правда блевал и пердел на нём Лу Рид, а метла подыгрывала)
9 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
а я всё думаю, почему гладиатор перестал что-то писать, а он в кино сниматься уехал! 

















просмотров: 475




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