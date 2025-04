сегодня



Новый фильм от METALLICA



Группа METALLICA анонсировала новый фильм, режиссёром которого стал Jonas Åkerlund. «Metallica Saved My Life» рассказывает о мире METALLICA через жизнь их поклонников, включая самих участников группы, которые поддерживали друг друга на протяжении более чем четырёх десятилетий, переживая взлёты и падения, проходя испытания и триумфы. Смотрите всё это этой весной и летом в новом, пока ещё не законченном фильме.



Комментарии от METALLICA:



«Как некоторые из вас, возможно, знают, последние пару лет мы работали за кулисами над новым фильмом, который выйдет позже в этом году, и в главной роли в нём будете вы, ребята! Фильм "Metallica Saved My Life" рассказывает о нашем мире на примере жизни фанатов, которые поддерживали друг друга на протяжении более четырёх десятилетий, проходя через взлёты, падения, испытания и триумфы. И да, мы тоже немного в нём участвуем.



У вас есть возможность увидеть фильм первыми, посмотрев его в кинотеатрах во время наших ближайших гастролей в Северной Америке. Фильм ещё не закончен, но мы ждём не дождёмся, когда вы его увидите и сообщите нам своё мнение. Фильм, снятый режиссёром Jonas'ом Åkerlund'ом, которого многие фанаты знают по его работе с нами над клипами "Turn The Page", "Whiskey In The Jar" и "ManUNkind", познакомит вас с фанатами со всех уголков мира и расскажет их уникальные истории. Возможно, вы даже будете в нём сниматься!



Билеты доступны уже сейчас во всех городах тура, кроме Коламбуса, и их количество ограничено двумя на человека. Мы будем внимательно следить за продажами и по возможности добавлять показы, если в вашем городе билеты будут быстро раскупаться. Если фильм не идёт в вашем городе или вы не можете приехать в этот раз, не бойтесь: полный документальный фильм выйдет позже в этом году.



Всем фанатам, которые так щедро дарили нам своё время и впускали нас в свою жизнь, мы говорим спасибо. Этот фильм — о ВАС!»



Пока показы запланированы на:



Syracuse, NY

April 18 | 6:30 PM | Regal Destiny USA



Toronto, ON

April 25 | 7 PM | Scotiabank Theatre Toronto



Nashville, TN

May 2 | 6:30 PM | Regal Opry Mills



Christiansburg, VA

May 6 | 6:30 PM | Regal New River Valley



Bensalem, PA

May 24 | 7 PM | AMC Neshaminy 24



Washington, D.C.

May 27 | 6:30 PM | Regal Gallery Place



Charlotte, NC

May 30 | 7 PM | AMC Carolina Pavilion 22



Atlanta, GA

June 2 | 6:30 PM | Regal Atlantic Station



Tampa, FL

June 7 | 7 PM | AMC Veterans 24



Houston, TX

June 13 | 6:30 PM | Regal Edwards Greenway Grande Palace



Santa Clara, CA

June 21 | 7 PM | AMC Mercado 20



Denver, CO

June 28 | 6:30 PM | Regal UA Denver Pavilions







