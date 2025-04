сегодня



RICHIE KOTZEN: «Я чуть было не оказался в NINE INCH NAILS »



RICHIE KOTZEN в недавнем интервью признался, что однажды чуть было не стал членом NINE INCH NAILS:



«Я чуть было не вошел в NINE INCH NAILS, и никто этого не знает. Это правда.



Я был дружен с басистом MARILYN MANSON [Jeordie White, a.k.a. Twiggy Ramirez], который играл в NINE INCH NAILS. Он сказал мне: "Слушай, ты должен прийти. Нам трудно найти гитариста". И я отправился в Third Encore [репетиционную студию в Северном Голливуде] и провёл там целый день. Trent мне тогда сказал: "Ты, безусловно, лучший гитарист из всех, кого мы пробовали. Я бы с удовольствием взял тебя в группу. Я попрошу своего менеджера связаться с тобой". И я ушёл в тот день с мыслью: "Ничего себе, хорошо, я буду в новой группе".



Прошла неделя. Потом ещё неделя. Я встретился с Twiggy и спросил: "Что случилось?" Он сказал, что, по сути, Reznor озвучил, что не хочет открывать журнал Rolling Stone и видеть заголовок "NINE INCH NAILS берут бывшего гитариста POISON". Он не хотел, чтобы его ассоциировали с глэм-группой. И с эстетической точки зрения, когда вы думаете о поклонниках и о том, что люди могут прочитать и додумать, я могу понять это. Поэтому я в шутку сказал: "Я могу взять псевдоним", потому что в то время я ничем не занимался, и я считаю, что Reznor настоящий гений, так что я бы с удовольствием поработал с ним».



О участии в записи альбома POISON «Native Tongue» 1993 года.



«Сейчас я не жалею о том, что стал участником POISON, потому что считаю, что мы создали по-настоящему отличную запись. И я бы предпочёл, чтобы эта пластинка появилась, хотя я мог бы заниматься другими делами. Но таков уж музыкальный бизнес. Дело не только в музыке; многие люди слушают её глазами. И это прискорбно в такой ситуации. Но это реальность. И, кстати, в рок-мире этого больше.



Позже я стал играть со Stanley Clarke. Я играл в группе Stanley Clarke с ним и Lenny White'ом. Stanley Clarke — новатор и легенда. Ему было абсолютно наплевать, в какой группе я играл до этого. Главное — музыка. Так что в этом и заключается вся прелесть джаза и джаз-фьюжн — они действительно увлечены музыкой. Что же касается рока - хотя я сам любитель рока - но несмотря на широкораспространенные клише, на самом деле в роке суть вовсе не в музыке. Суть в музыке и еще во многих других вещах, которые к ней прилагаются. Так что нужно принимать условия игры, когда вы работаете в этой сфере».







