9 апр 2025



Концертное видео EPICA



Aspiral (Live At The Symphonic Synergy - OFFICIAL LIVE VIDEO), новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом войдет в Digipak, Earbook и Boxset издание нового альбома "Aspiral", выход которого намечен на 11 апреля.







