9 апр 2025



Умер оформитель обложек DEEP PURPLE, BON JOVI, DREAM THEATER и других



IOANNIS, известный оформитель и дизайнер, автор обложке Dream Theater, Voivod, Sepultura, скончался — об сообщили на его официальной странице:



«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Иоанниса, нашего любимого художника, мужа, отца, брата, дедушки, дяди и друга. Он ушел от нас в мир иной. Мы находим утешение в том, что он воссоединился со своим отцом, матерью, семьей и друзьями.



Иоаннис был всемирно известным художником и дизайнером, родившимся в Афинах, Греция. Приехав в США в 1967 году, он вырос под влиянием комиксов, анимации, фэнтези и музыки. Музыка вдохновила его на восхищение обложками альбомов, особенно творчеством Роджера Дина и Сторма Торгерсона (Hipgnosis). Во время учебы в колледже он создал свою первую обложку для альбома и выступил арт-директором клипа группы Art in America, который стал прорывом на MTV в 1983 году. Позднее эта обложка была включена в книгу Майкла Очса «1000 обложек пластинок». Работы Иоанниса были представлены в книгах «Fade To Black» с Мартином Попоффом и «Get the Led Out», написанной Денни Сомахом с предисловием Кэрол Миллер.



На протяжении многих лет он создавал отмеченные наградами рекламные кампании, логотипы и художественные работы для своих клиентов. Среди них Universal Music, Sony Music, Starz, IFC Films, EMI, Virgin и XM Satellite Radio. Иоаннис также оформил более 350 обложек пластинок и товаров для таких групп, как Deep Purple, Allman Brothers, Bon Jovi, Uriah Heep, Styx, Blue Oyster Cult, Dream Theater, King Crimson, Bob Weir, Alan Parsons Project, Starship, Yngwie Malmsteen, VoiVod, Biohazard, Sepultura, Lynyrd Skynyrd, Fates Warning, Quiet Riot, Johnny Winter, Extreme, Jon Anderson (YES), Michael Bolton и других.



Он провел несколько выставок своих работ в США и продолжал продавать свои работы по всему миру до самой смерти.



У Иоанниса остались жена Лиза, дочь Мария, зять Конор, внуки Генри и Джек, брат Джордж, невестка Гейлин, племянница София и сестра Элизабет.



Излишняя любовь к Иоаннису и его работе — большое счастье. Иоаннис хотел сделать так много нового, и нам, как семье, поручено продолжить его дело. Его энергия будет жить в его невероятном искусстве. Его яркая улыбка и детское волнение живут в его работах. Иоаннис, несомненно, останется в памяти как один из величайших художников рока всех времен».





