9 апр 2025



Новая песня SODOM



"Trigger Discipline", новая песня группы SODOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Arsonist", выход которого запланирован на 27 июня на SPV/Steamhammer.



01. The Arsonist

02. Battle Of Harvest Moon

03. Trigger Discipline

04. The Spirits That I Called

05. Witchhunter

06. Scavenger

07. Gun Without Groom

08. Taphephobia

09. Sane Insanity

10. A.W.T.F.

11. Twilight Void

12. Obliteration Of The Aeons

13. Return To God In Parts







