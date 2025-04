9 апр 2025



Новое видео LAY OF THE AUTUMN



Lost In Your Eyes, новое видео LAY OF THE AUTUMN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Of Love And Sorrow”:



01 – When It Rains

02 – Flowing Tears

03 – Lost In Your Eyes

04 – After All This Time? Always

05 – Thrown Away

06 – Undergo Deconstruction

07 – Love You To Death

08 – Si Sta Come D’Autunno Sugli Alberi Le Foglie

09 – Of Love And Sorrow







( 1 ) просмотров: 117