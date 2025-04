9 апр 2025



Новое видео WARKINGS



Armageddon, новое видео WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Armageddon, релиз которого намечен на четвертое июля на Napalm records:



CD 1:

01 To Lindisfarne...

02 Armageddon

03 Genghis Khan (feat. Orden Ogan)

04 Kingdom Come

05 Morgana's incantation

06 Circle of witches

07 Kings of Ragnarök

08 Call to Arms

09 Troops of immortality

10 Nightfall

11 Hangman's night (feat. Dominum)

12 Varangoi

13 Here comes the rain

14 Stahl auf Stahl (feat. Subway to Sally)



CD 2: Live

01 Introduction

02 The last battle

03 Maximus

04 Hephaistos

05 Spartacus

06 Heart of rage

07 To the king

08 Warriors

09 Fight

10 We are the fire

11 Sparta

12 Gladiator

13 Outro: The Battle (Gladiator OST) http://www.warkings.rocks/







