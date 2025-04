сегодня



Новое видео GAAHLS WYRD



"Time and Timeless Timeline", новое видео GAAHLS WYRD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Braiding The Stories”, релиз которого намечен на шестое июня на Season Of Mist:



“The Dream”

“Braiding The Stories”

“Voices In My Head”

“Time And Timeless Timeline”

“And The Now”

“Through The Veil”

“Visions And Time”

“Root Yhe Will”

“Flowing Starlight” http://www.gaahlswyrd.com/







