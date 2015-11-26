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*Новое видео CREMATORY 22
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Helloween

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10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

31 янв 2025 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»

17 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»

13 дек 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 дек 2024 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале

12 дек 2024 : 		 MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN
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|||| сегодня

Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы



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KAI HANSEN опубликовал видео, в котором сообщил:

« Здравствуйте, дамы и господа. Альбом HELLOWEEN сведен. Все готово. Все готово. И я очень доволен результатом... Думаю, у нас получился отличный альбом... Так что ожидайте его»

Он также включил фрагменты нескольких песен из новой пластинки



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