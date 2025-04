сегодня



SOULFLY расстались с басистом



Группа SOULFLY опубликовала следующее сообщение:



«После долгих лет совместной работы SOULFLY расстаются с басистом Mike Leon. Мы выступим на предстоящем Nu Metal Revolution в Мехико 3 мая с кудесником Igor Amadeus из групп CAVALERA, GO AHEAD AND DIE и HEALING MAGIC.



Сейчас мы движемся в разных направлениях и благодарим Mike за все время, проведенное с нами на сцене!»



Leon: «После невероятного 10+-летнего путешествия с SOULFLY/CAVALERA пришло время двигаться дальше и искать новые возможности.



Я глубоко благодарен за опыт, музыку и отношения, построенные на этом пути — для меня было честью расти рядом с такими преданными поклонниками.



Я горжусь тем, что вношу свой вклад в музыкальное сообщество, работая директором по связям с артистами в компании ENKI Cases, поддерживая артистов ведущей в индустрии защитой оборудования, и буду продолжать это делать.



Заглядывая в будущее, я хочу сосредоточиться на изучении и создании новых музыкальных возможностей!



Спасибо всем, кто участвовал в этом путешествии до сих пор — за следующую главу!»





