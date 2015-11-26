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Soulfly

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10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY

15 фев 2022 : 		 SOULFLY сыграли две новые песни

15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура
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SOULFLY расстались с басистом



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Группа SOULFLY опубликовала следующее сообщение:

«После долгих лет совместной работы SOULFLY расстаются с басистом Mike Leon. Мы выступим на предстоящем Nu Metal Revolution в Мехико 3 мая с кудесником Igor Amadeus из групп CAVALERA, GO AHEAD AND DIE и HEALING MAGIC.

Сейчас мы движемся в разных направлениях и благодарим Mike за все время, проведенное с нами на сцене!»

Leon: «После невероятного 10+-летнего путешествия с SOULFLY/CAVALERA пришло время двигаться дальше и искать новые возможности.

Я глубоко благодарен за опыт, музыку и отношения, построенные на этом пути — для меня было честью расти рядом с такими преданными поклонниками.

Я горжусь тем, что вношу свой вклад в музыкальное сообщество, работая директором по связям с артистами в компании ENKI Cases, поддерживая артистов ведущей в индустрии защитой оборудования, и буду продолжать это делать.

Заглядывая в будущее, я хочу сосредоточиться на изучении и создании новых музыкальных возможностей!

Спасибо всем, кто участвовал в этом путешествии до сих пор — за следующую главу!»



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