10 апр 2025



MAX CAVALERA о конце SEPULTURA



В недавнем интервью с MAX'ом CAVALERA у него спросили, что он думает о том, что SEPULTURA близка к своему концу:



«Мне кажется — и я говорю это не только за себя — я думаю, что многие фэны чувствуют, что мы с Igor олицетворяем дух SEPULTURA во всём, что мы делаем. Оставшиеся музыканты всё ещё называют это SEPULTURA, но все знают, что это совсем другая группа, и она никогда не будет прежней. И я не имею никакого отношения к тому, чем они занимаются, к роспуску группы. У нас с Igor свой путь, мы занимаемся своими делами, возвращаемся к старому материалу в свободное время. И всё, что мы когда-либо создавали, было от всего сердца. Для нас очень важно сохранить это. Внутри меня словно то самое молодое сердце, сердце подростка. Мне кажется, что это священно важно. И что бы ни происходило в музыкальном бизнесе или политике, я стараюсь не позволять этому влиять на мой юный разум и душу, которые я постоянно ношу с собой. Поэтому я чувствую себя так же, когда говорю о SEPULTURA. Это была особенная группа особенного времени, и мы чествуем всё это. У меня есть возможность чествовать это наследие с Igor, независимо от того, что делают другие ребята».

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