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Sepultura

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10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA
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|||| 10 апр 2025

MAX CAVALERA о конце SEPULTURA



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В недавнем интервью с MAX'ом CAVALERA у него спросили, что он думает о том, что SEPULTURA близка к своему концу:

«Мне кажется — и я говорю это не только за себя — я думаю, что многие фэны чувствуют, что мы с Igor олицетворяем дух SEPULTURA во всём, что мы делаем. Оставшиеся музыканты всё ещё называют это SEPULTURA, но все знают, что это совсем другая группа, и она никогда не будет прежней. И я не имею никакого отношения к тому, чем они занимаются, к роспуску группы. У нас с Igor свой путь, мы занимаемся своими делами, возвращаемся к старому материалу в свободное время. И всё, что мы когда-либо создавали, было от всего сердца. Для нас очень важно сохранить это. Внутри меня словно то самое молодое сердце, сердце подростка. Мне кажется, что это священно важно. И что бы ни происходило в музыкальном бизнесе или политике, я стараюсь не позволять этому влиять на мой юный разум и душу, которые я постоянно ношу с собой. Поэтому я чувствую себя так же, когда говорю о SEPULTURA. Это была особенная группа особенного времени, и мы чествуем всё это. У меня есть возможность чествовать это наследие с Igor, независимо от того, что делают другие ребята».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 апр 2025
a
artmageddon
Наверно самые большие желания, чтобы собрались снова Сепа и Найтвиш в золотых составах, хотя бы на одно выступление
11 апр 2025
B
Bumba Records
Красиво сказано, Макс. Согласен со всем. 

















просмотров: 298




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