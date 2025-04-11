Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 47
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 39
*Новый фильм от METALLICA 33
*Видео с текстом от INCITE 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 47
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 39
*Новый фильм от METALLICA 33
*Видео с текстом от INCITE 33
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет



zoom
DARKSIDE.ru - 27 лет
Darkside.ru сегодня 27 лет. Это почти невероятно, особенно в мире, где всё меняется каждый день. За это время было всё: подъёмы и затишья, расцвет сцен и их исчезновение, десятки направлений, сотни групп, тысячи новостей. Всё прошло через нас — и через вас. Мы не просто сайт о тяжёлой музыке. Мы часть её экосистемы. Стараемся быть рядом с теми, кто слушает, думает, обсуждает и чувствует эту музыку.

Мир за это время изменился до неузнаваемости. Слушатели ушли со стадионов в наушники, обложки альбомов сменились стримингом, а живые концерты уступили место лайвам в соцсетях. Казалось бы, место тяжёлой музыки всё сужается. Но мы знаем: настоящая музыка не теряет силы. Она просто находит новые формы — и своих слушателей.

Последние годы были непростыми. Не только для музыки, но и для нас. Мы продолжаем делать сайт, несмотря ни на что, потому что верим — кому-то это по-прежнему нужно. Бывают периоды, когда кажется — никому всё это больше не нужно. Но вы доказываете обратное. И пока есть вы — мы здесь. Darkside продолжает работать благодаря вам — тем, кто читает, комментирует, обсуждает. Именно ваше внимание и участие позволяют нам быть актуальными и живыми.

Недавно случился сбой на сервере. Почти всё уже восстановлено, и, главное — информация не потеряна. Просим отнестись с пониманием, если каких-то изображений не хватает - пишите, постараемся исправить.

А теперь — вопрос к вам: Стоит ли менять дизайн, обновить структуру сайта? Что добавить, а что, быть может, уже отжило своё? Пишите, обсуждайте — мы открыты к обратной связи.

Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто комментирует, обсуждает, делится мыслями и просто читает. Без вас этот сайт давно бы стал архивом. А пока он жив — значит, он нужен.

Спасибо, что с нами. Идём дальше.

P.S. Ну и учитывайте, что Клуб 27 — это вам не хухры-мухры, кто знает, какое и где ружье может выстрелить. Поэтому не теряйтесь и подписывайтесь на нас:
где много текстов
где будет много видео (особенно для тех, кто не любит VPN)
кто любит гужевой транспорт
и кто не может без ВиКи




Like!+19Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 49 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 апр 2025
Rocky Wolfsson
С праздником, ребята! Если и брать ружьё, то только муляж... А вот дизайн сам менять не надо. Можно вернуть лайки и дизлайки комментариям и версию для мобильных устройств поправить бы.
11 апр 2025
F
Flashback
С Днём рождения!
11 апр 2025
Hellg
С Днём рождения! Спасибо Вам за вашу работу!
Почти ежедневно захожу читать новости. Во время недавнего сбоя с ужасом подумал, ну всё...
Живите долго и ярко!

Читаю всегда с компа, дизайн нравится, обновлений не хочется. Пусть иногда и не понятно, как добраться в то или иное меню. Особенно со статистикой и рейтингами.
Единственное, может какой-то адптив нужен тем, кто заходит с планшетов и мобильников.

И отдельное спасибо за то, что стали прикреплять видео с ВК! Не всегда получается обходить всякие блокировки, поэтому забил.
11 апр 2025
m
matthew3833
С днюхой! Спасибо всем тем, кто поддерживает жизнь сайта, как с админской, так и с пользовательской сторон 🎉
11 апр 2025
Н
Наугад
С днем! Продолжайте пожалуйста! "Долгих дней и приятных ночей", как говорится в одной книге.

Дизайн менять не надо - всё на своих местах и пусть будет так.

Когда всё упало - было неуютно. Очень. И безумно был рад, когда снова всё заработало!
11 апр 2025
E
Eugenezzzis
С днищщем, тащем-та!
Мне всё збс, не хватает только уведомлений на комментарии и зря лукасы и дизлукасы убрали на комментариях.
11 апр 2025
Mistis
Eugenezzzis, А их убрали ? Не заметил, нужно меньше бухать)) Да, верните лукасы!!!
11 апр 2025
Rocky Wolfsson
Mistis, Их и не было. По крайней мере у меня на комментарии не высвечивались уведомления, хрен знает, для чего ещё нужен этот колокольчик...
11 апр 2025
b
barmalei-71
С Днём рождения! Успехов и процветания! Дизайн нормуль, точно менять не нужно.
11 апр 2025
Exceptional
Ура!! С Днюхой!!!!
11 апр 2025
shaulum
С праздником) успехов вам!
Обновится немного можно, но и старые узнаваемые детали сохраните обязательно😊
11 апр 2025
teynar_rygge
Вот он, рок-н-ролл!
11 апр 2025
Ч
ЧУГУН
С Днём Рождения! \m/,
11 апр 2025
olly71
Поменять бы фон потому что жёлтые буквы на тёмном фоне это убийство для глаз . почему бы не перейти на классику чёрное на белом ну или тёмное на светлом ? То что убрали лайки это правильно у нас тут не соц сеть а тематический сайт кто обращает внимания на эти лайки не говоря уж о том что они не давали никакого толка.
11 апр 2025
Rocky Wolfsson
olly71, А мне наоборот, приятней жёлтый текст на тёмном фоне, чем классическое тёмное на светлом. Сам в очках хожу...
11 апр 2025
olly71
Rocky Wolfsson, у меня куриная слепота мне очень трудно фокусироваться на тёмных предметах или при плохом освещении. поэтому тёмный фон для меня очень проблемный.
11 апр 2025
Corpsegrinder04
Поздравляю коллектив Дарк Сайда. Пришло время , когда уже надо желать здоровья, чего и желаю.
Из рубрики просьб и предложений.
Из того что оставить как есть:
Обновлять ничего не нужно.
Дизайн оставить как есть.
Переводчика заголовков не трогать.
Из того что своё отжило:
Starbreaker совсем берега потерял. Не даёт никакой жизни и душит свободу самовыражения в зародыше.
11 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Поздравляю всех!
Мне нравилась версия сайта до падения, если получится её вернуть, будет здорово. А если нет - ну и ладно, самое главное, чтобы сайт жил.
Насчет какого-то редизайна - ну, фрески во дворцах менее практичны, чем штукатурка крашеная, но трогать их не стоит, здесь то же самое. Я бы оставил прежний дизайн.
11 апр 2025
P
Petrucci
С Днём рождения! Благодарю за труды и пожалуйста- не надо ничего менять!!! )
11 апр 2025
P
Petrovich Sexyy
С днюхой Дарксайд! Жив курилка! Желаю и сей символический возраст пережить!
11 апр 2025
Kliops144
Ничего менять не надо. Все знакомое, родное.
11 апр 2025
M
Mike Barlow
Да, "клуб 27" это солидно, спору нет. Ну что до ста двадцати?
Много лет тут сижу, все в себя прийти не могу.
Сколько оказывается есть на свете эрудированных, остроумных, всесторонне развитых личностей, которые так хорошо знают тяжёлую музыку...и так сильно, страстно, самоупоенно ее ненавидят!!!
Всем здоровья.
11 апр 2025
Magyar
Поздравляю коллектив Дарксайда с днем рождения. Желаю сайту удачи, процветания, нормального переводчика новостей, больше музыки, меньше политоты.
11 апр 2025
k
klim
с др

Спасибо за этот прекрасный сайт.

Выглядит он действительно винтажно с олдскульной табличной версткой, но по мне это фишка, так что можно оставить.
11 апр 2025
IJzerklompje
Сайт, конечно, даёт своему солидному возрасту знать. Но, надеюсь, дракон всё переживёт и даст всем прикурить своего дымку.

Из проблем, которые заметил после падения: лайки (ну это все знают), перестал работать поиск для запросов на кириллице, в страницах рецензий поменяась верстка ленты комментов, аватары в профилях не отображаются, не работают тексты песен в страницах альбомов, топ-10 новостей на телефоне превратился в топ-5 (исчез вместе с собственно адаптированной телефонной раскладкой новостей), да и шрифт недавний хорошо было б вернуть - эстетически он куда приятнее был. Из человеческого фактора - рецензии проверяйте, блеать! А то мне вечерами делать нечего.
11 апр 2025
Darkside.ru Memberbonez
IJzerklompje, Шрифты вроде такие же, как были. Сравните с версией от 1 апреля на веб-архиве: https://web.archive.org/web/20250401030938/https://www.darkside.ru/news/171634/
Мобильный вид починим возможно из-за этого шрифты не масштабируются, так как файл стилей последний, тот же)
11 апр 2025
IJzerklompje
bonez, https://imgur.com/a/zkfP3Am - на моем старом скриншоте старый вид текста. Вроде шрифты слегка отличаются (наиболее замента разница у "е" и "а") плюс старый был вроде как полужирный.

https://www.darkside.ru/news/172304/ - Ирвинг тут тоже это приметил
11 апр 2025
Darkside.ru Memberbonez
IJzerklompje, Попробуйте кэш почистить
11 апр 2025
IJzerklompje
bonez, о заработало. Спасибо
11 апр 2025
N
Nepalcev
С Днюшечкой, Дракоша!!! 🤘😈🤘
11 апр 2025
z
zid1994
С праздником товарищи и С Днем создания и собственно рождения наш горячо любимый сайт. Где лично узнал много хороших новостей и узнал о многих других не менее культовые исполнителей.
Спасибо за такую не лёгкую и проделанную работу особенно с последними новостями о сбое. Пусть сайт процветает, а залитые новости нас радуют. Как говорится: "Поклон до земли!!!"
11 апр 2025
P
Papa
Давно пора что-то менять. Добавить свой аудиоплеер, цветокор уже приелся, ну и развиваться)
11 апр 2025
H
H-mer
Да уж, по меркам интернета, охрененно древняя штука. Поздравляю!
11 апр 2025
gravitgroove
Поздравляю создателей и сторожил Darkside.ru с очередной годовщиной плода их труда. Спасибо вам, уважаемые. Так же спасибо коллегии комментаторов в ветке новостей :D.
Маленькая просьба:
Пожалуйста, верните лайки, но сделайте их прозрачными не только администрации.
P.S .
трек потешный, но неужели AI не способен был спеть это на русском?
11 апр 2025
Darkside.ru Memberbonez
gravitgroove, На русском режет слух) Пробовали ;-)
Если хотите - послушайте : https://suno.com/playlist/0b79cb3b-73dc-46f0-918b-d54f704a977f
11 апр 2025
Mistis
С днюхой! Спасибо за ваш труд! С дизайном все норм, не стоит менять то что проверено годами! А куда писать про отсутствие изображений ?
11 апр 2025
kircore
С юбилеем, посоны! Если можно, верните мою аватару.
P.S. И куда пропали лайки-дизлайки? Как теперь подстраиваться под мнение масс?
11 апр 2025
Орион
Проблемы: на ПК сбрасывается логин при переходе на следующую страницу (в Опере и Мозилле).

Пожелания:
1. Переместите кнопку login так, чтобы она не располагалась между кнопками fb и google (при заходе на сайт через смартфон на андроиде).
2. Нужны элементы системы пользовательской статистики - оставленные тобой комментарии со ссылками на тему и необременительные уведомления об ответах.

На лайки и дизлайк пофиг.
11 апр 2025
Darkside.ru Memberbonez
Орион, Спасибо, исправим
11 апр 2025
R
RoniN
Поздравляем, надеюсь доживете до юбилея
11 апр 2025
T
Toru
С Днем рождения, DS! Лет 20 уже с вами.
Дизайн оставьте.
11 апр 2025
o
ody9000
С Днём рождения! Как только у меня появился инет в 2000 году сразу полез на ваш сайт читать всякое разное :-) Дизайн надо менять. Особенно что то сделать с мобильной версией. Это просто ужас.
11 апр 2025
P
Peter-Warlock
С Днём Рожденья!!! Солидный возраст!
Пишу редко, но сайт посещяю довольно регулярно. Когда были проблемы и сайт не открывался - был опечален.
Дизайн вполне устраивает и лично мне сочетание черного фона с желтыми буквам - нравится и устраивает полностью. Мне кажется это узнаваемый и подходящий для темы сайта стиль. Если вдруг надумаете попробовать другие цвета, то делайте это хотя бы опциональным, в виде переключения тем.
Спасибо, за интересный и полезный ресурс!
11 апр 2025
Орион
Peter-Warlock, Кстати да, интересная идея с более светлой темой, но из того же спектра
11 апр 2025
Darkside.ru Memberbonez
Peter-Warlock, Темный режим, также известный как ночной режим, становится все более популярным выбором для интернет-пользователей в любое время. Исследование Android Authority показало, что почти 82% людей выберут темный режим на своих устройствах, когда он доступен.

И потом, у нас же DARKside )) Светлая тема - ВК, телеграм наши каналы, там любую тему ставьте.
11 апр 2025
G
Gleb Monster
С днём рождения, Дарксайд!
В так скоро меняющемся мире винтажный дизайн — это островок комфорта.
11 апр 2025
s
smolet18-02-44
Присоединяюсь к поздравлениям! Львиную долю новостей тяжмета получаю исключительно с вашего сайта.
11 апр 2025
EvgenBriden
С днём рождения, мой любимый новостной ресурс)) 

















просмотров: 1439





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом