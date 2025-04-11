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DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет
Darkside.ru сегодня 27 лет. Это почти невероятно, особенно в мире, где всё меняется каждый день. За это время было всё: подъёмы и затишья, расцвет сцен и их исчезновение, десятки направлений, сотни групп, тысячи новостей. Всё прошло через нас — и через вас. Мы не просто сайт о тяжёлой музыке. Мы часть её экосистемы. Стараемся быть рядом с теми, кто слушает, думает, обсуждает и чувствует эту музыку.
DARKSIDE.ru - 27 лет
Мир за это время изменился до неузнаваемости. Слушатели ушли со стадионов в наушники, обложки альбомов сменились стримингом, а живые концерты уступили место лайвам в соцсетях. Казалось бы, место тяжёлой музыки всё сужается. Но мы знаем: настоящая музыка не теряет силы. Она просто находит новые формы — и своих слушателей.
Последние годы были непростыми. Не только для музыки, но и для нас. Мы продолжаем делать сайт, несмотря ни на что, потому что верим — кому-то это по-прежнему нужно. Бывают периоды, когда кажется — никому всё это больше не нужно. Но вы доказываете обратное. И пока есть вы — мы здесь. Darkside продолжает работать благодаря вам — тем, кто читает, комментирует, обсуждает. Именно ваше внимание и участие позволяют нам быть актуальными и живыми.
Недавно случился сбой на сервере. Почти всё уже восстановлено, и, главное — информация не потеряна. Просим отнестись с пониманием, если каких-то изображений не хватает - пишите, постараемся исправить.
А теперь — вопрос к вам: Стоит ли менять дизайн, обновить структуру сайта? Что добавить, а что, быть может, уже отжило своё? Пишите, обсуждайте — мы открыты к обратной связи.
Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто комментирует, обсуждает, делится мыслями и просто читает. Без вас этот сайт давно бы стал архивом. А пока он жив — значит, он нужен.
Спасибо, что с нами. Идём дальше.
P.S. Ну и учитывайте, что Клуб 27 — это вам не хухры-мухры, кто знает, какое и где ружье может выстрелить. Поэтому не теряйтесь и подписывайтесь на нас:
где много текстов
где будет много видео (особенно для тех, кто не любит VPN)
кто любит гужевой транспорт
и кто не может без ВиКи
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Почти ежедневно захожу читать новости. Во время недавнего сбоя с ужасом подумал, ну всё...
Живите долго и ярко!
Читаю всегда с компа, дизайн нравится, обновлений не хочется. Пусть иногда и не понятно, как добраться в то или иное меню. Особенно со статистикой и рейтингами.
Единственное, может какой-то адптив нужен тем, кто заходит с планшетов и мобильников.
И отдельное спасибо за то, что стали прикреплять видео с ВК! Не всегда получается обходить всякие блокировки, поэтому забил.
Дизайн менять не надо - всё на своих местах и пусть будет так.
Когда всё упало - было неуютно. Очень. И безумно был рад, когда снова всё заработало!
Мне всё збс, не хватает только уведомлений на комментарии и зря лукасы и дизлукасы убрали на комментариях.
Обновится немного можно, но и старые узнаваемые детали сохраните обязательно😊
Из рубрики просьб и предложений.
Из того что оставить как есть:
Обновлять ничего не нужно.
Дизайн оставить как есть.
Переводчика заголовков не трогать.
Из того что своё отжило:
Starbreaker совсем берега потерял. Не даёт никакой жизни и душит свободу самовыражения в зародыше.
Мне нравилась версия сайта до падения, если получится её вернуть, будет здорово. А если нет - ну и ладно, самое главное, чтобы сайт жил.
Насчет какого-то редизайна - ну, фрески во дворцах менее практичны, чем штукатурка крашеная, но трогать их не стоит, здесь то же самое. Я бы оставил прежний дизайн.
Много лет тут сижу, все в себя прийти не могу.
Сколько оказывается есть на свете эрудированных, остроумных, всесторонне развитых личностей, которые так хорошо знают тяжёлую музыку...и так сильно, страстно, самоупоенно ее ненавидят!!!
Всем здоровья.
Спасибо за этот прекрасный сайт.
Выглядит он действительно винтажно с олдскульной табличной версткой, но по мне это фишка, так что можно оставить.
Из проблем, которые заметил после падения: лайки (ну это все знают), перестал работать поиск для запросов на кириллице, в страницах рецензий поменяась верстка ленты комментов, аватары в профилях не отображаются, не работают тексты песен в страницах альбомов, топ-10 новостей на телефоне превратился в топ-5 (исчез вместе с собственно адаптированной телефонной раскладкой новостей), да и шрифт недавний хорошо было б вернуть - эстетически он куда приятнее был. Из человеческого фактора - рецензии проверяйте, блеать! А то мне вечерами делать нечего.
Мобильный вид починим возможно из-за этого шрифты не масштабируются, так как файл стилей последний, тот же)
https://www.darkside.ru/news/172304/ - Ирвинг тут тоже это приметил
Спасибо за такую не лёгкую и проделанную работу особенно с последними новостями о сбое. Пусть сайт процветает, а залитые новости нас радуют. Как говорится: "Поклон до земли!!!"
Маленькая просьба:
Пожалуйста, верните лайки, но сделайте их прозрачными не только администрации.
P.S .
трек потешный, но неужели AI не способен был спеть это на русском?
Если хотите - послушайте : https://suno.com/playlist/0b79cb3b-73dc-46f0-918b-d54f704a977f
P.S. И куда пропали лайки-дизлайки? Как теперь подстраиваться под мнение масс?
Пожелания:
1. Переместите кнопку login так, чтобы она не располагалась между кнопками fb и google (при заходе на сайт через смартфон на андроиде).
2. Нужны элементы системы пользовательской статистики - оставленные тобой комментарии со ссылками на тему и необременительные уведомления об ответах.
На лайки и дизлайк пофиг.
Дизайн оставьте.
Пишу редко, но сайт посещяю довольно регулярно. Когда были проблемы и сайт не открывался - был опечален.
Дизайн вполне устраивает и лично мне сочетание черного фона с желтыми буквам - нравится и устраивает полностью. Мне кажется это узнаваемый и подходящий для темы сайта стиль. Если вдруг надумаете попробовать другие цвета, то делайте это хотя бы опциональным, в виде переключения тем.
Спасибо, за интересный и полезный ресурс!
И потом, у нас же DARKside )) Светлая тема - ВК, телеграм наши каналы, там любую тему ставьте.
В так скоро меняющемся мире винтажный дизайн — это островок комфорта.