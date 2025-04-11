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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 56
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 39
*Новый фильм от METALLICA 33
*Видео с текстом от INCITE 33
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Grave Digger

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11 апр 2025 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

20 дек 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 ноя 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

11 окт 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

2 окт 2024 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

12 янв 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

20 ноя 2023 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 окт 2023 : 		 GRAVE DIGGER нашли нового гитариста

11 сен 2023 : 		 AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER

4 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от GRAVE DIGGER

20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER
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|||| сегодня

Новая песня GRAVE DIGGER



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"Hellfire Crusade", новая песня GRAVE DIGGER, доступна для прослушивания ниже. Трек приурочен в старту тура в честь 45-летия коллектива




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 апр 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
На удивление недурно 

















просмотров: 322





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