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Дебютная песня THE VIOLENT HOUR



"Sick Ones", дебютная песня THE VIOLENT HOUR, доступна для прослушивания ниже. Это первый трек нового проекта бывшей вокалистки BUTCHER BABIES Carla Harvey. Соавтором песни выступил её жених, барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante, а гитарное соло записал нынешний гитарист MÖTLEY CRÜE John 5.







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