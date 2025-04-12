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The Violent Hour

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Дебютная песня THE VIOLENT HOUR



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"Sick Ones", дебютная песня THE VIOLENT HOUR, доступна для прослушивания ниже. Это первый трек нового проекта бывшей вокалистки BUTCHER BABIES Carla Harvey. Соавтором песни выступил её жених, барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante, а гитарное соло записал нынешний гитарист MÖTLEY CRÜE John 5.




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12 апр 2025
WahrandPhain
Ахахаха всё постепенно превращается в онлифанс рок, правильно я сделал, что ливанул от коммерческого направления в андер. Вакенметал и онлифанс рок - это то, что все вы заслужили, ребят.
12 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, а ведь подписочная модель может быть хорошим способом финансировать независимые группы
подписывайся на любимую группу, поддержи её существование и т.д.
и пусть лейблы нахуй все идут, раньше они хотя денег давали (взамен на анально рабство, разумеется), а сейчас нахуй никому не нужны, когда есть компьютеры, интернет, дешманские аудиокарты и плагины
12 апр 2025
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, анальное рабство от подписоты лучше? Т.е. если прямо - спрос на пизду должен финансировать группу)? Крайне сомнительная хуйня.
12 апр 2025
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, > когда есть компьютеры, интернет, дешманские аудиокарты и плагины

ну брат, если ты торгуешь шаурмой, тебе необязательно быть поваром. А вот чтобы готовить нормально - нужно быть творцом. Смекаешь, про что я? Клепать хуиту и торговать ей на муз. рынке - ну окей ,спрос всегда есть, но тебе это зачем? тут вроде люди с каким-никаким вкусом собрались, зачем же хавать рыготину?
12 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, Анальное рабство за подписку - это остается на совести людей, продающих свои услуги. Если продаешь жопу за подписку - это одно, а если делаешь то, что тебе нравится на деньги тех людей, которые готовы тебя поддержать - совершенно другое. Вспомни Fugazi и их прямые денежные отношения с поклонниками - например, они сами печатали билеты, продавая их напрямую людям сами, минуя всякие кассовые организации. Такое можно организовать и с подпиской - подпишись и ходи на концерты, например.
Про рыгатину - ну смотри, есть старая схема и новая
Старая - высококонкурентная за контракт с лейблом среда, где самые талантливые получают деньги на запись, но становятся подконтрольными. Бесталанные сосут бибу, остаются за бортом.
Новая - почти у всех есть возможность делать запись и распространять её в сети, и у талантливых, и у бестолковых. В этом случае конкуренция идет за внимание слушателя, первые пробиваются за за счет художественной ценности своих произведений, вытесняя вторых. Какая разница, какую ерунду записывает записывает какой-то чудик у себя в спальне, если в соседнем доме теми же средствами пользуется талантливый человек, и люди будут слушать именно его, а не первого?
Выпускать музыку стало просто, и это хорошо - настоящему творцу не надо искать деньги лейбла на запись, а то, что какие-то лабухи высеры свои делает, никак не мешает, ведь их можно просто не слушать 

















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