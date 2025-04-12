"Sick Ones", дебютная песня THE VIOLENT HOUR, доступна для прослушивания ниже. Это первый трек нового проекта бывшей вокалистки BUTCHER BABIES Carla Harvey. Соавтором песни выступил её жених, барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante, а гитарное соло записал нынешний гитарист MÖTLEY CRÜE John 5.
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и пусть лейблы нахуй все идут, раньше они хотя денег давали (взамен на анально рабство, разумеется), а сейчас нахуй никому не нужны, когда есть компьютеры, интернет, дешманские аудиокарты и плагины
ну брат, если ты торгуешь шаурмой, тебе необязательно быть поваром. А вот чтобы готовить нормально - нужно быть творцом. Смекаешь, про что я? Клепать хуиту и торговать ей на муз. рынке - ну окей ,спрос всегда есть, но тебе это зачем? тут вроде люди с каким-никаким вкусом собрались, зачем же хавать рыготину?
Про рыгатину - ну смотри, есть старая схема и новая
Старая - высококонкурентная за контракт с лейблом среда, где самые талантливые получают деньги на запись, но становятся подконтрольными. Бесталанные сосут бибу, остаются за бортом.
Новая - почти у всех есть возможность делать запись и распространять её в сети, и у талантливых, и у бестолковых. В этом случае конкуренция идет за внимание слушателя, первые пробиваются за за счет художественной ценности своих произведений, вытесняя вторых. Какая разница, какую ерунду записывает записывает какой-то чудик у себя в спальне, если в соседнем доме теми же средствами пользуется талантливый человек, и люди будут слушать именно его, а не первого?
Выпускать музыку стало просто, и это хорошо - настоящему творцу не надо искать деньги лейбла на запись, а то, что какие-то лабухи высеры свои делает, никак не мешает, ведь их можно просто не слушать