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Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о возрождении интереса к ню-металлу:



«Чувак, это круто, потому что хотя hair metal 80-х никогда не переживал такого большого возрождения — я к тому, что у MÖTLEY CRÜE было второе дыхание — но nu metal, действительно, сейчас переживает второй подъем. Это так круто. И это круто, потому что есть группа, которая слушала наши группы в те времена, и теперь мы делим сцену со всеми этими парнями — BEARTOOTH и BRING ME THE HORIZON, если не считать парочку — которые были поклонниками этого жанра музыки. И вы можете услышать, как наша музыка вдохновила их, повлияла на них, а потом они просто перевернули ее с ног на голову и сделали что-то свое. И это просто очень круто — иметь такой шанс. Наблюдать за тем, как наши братья из DEFTONES переживают очередной виток своей карьеры. И мы сами переживаем это прямо сейчас, это так круто, чувак. Это действительно так. Это очень круто!»







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