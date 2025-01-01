14 апр 2025



PAUL QUINN всё ещё работает с SAXON



В недавнем интервью у вокалиста SAXON Biff Byford'a спросили, является ли гитарист Paul Quinn до сих полноценным участником группы или Brian Tatler его заменил по полной программе:



«Brian в группе на постоянной основе, но Paul всё ещё присылает свои идеи. На днях он прислал мне идею для одной песни. Всё зависит от того, насколько она хороша, если мы её используем. Я отвергаю множество идей, пока люди не придут с той, которая мне понравится. Мы всегда хотим создавать самые лучшие альбомы, поэтому мы всегда ищем самые лучшие песни, если вы понимаете, о чем я».







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