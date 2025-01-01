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Dream Theater

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Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»



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Dylan Gowan из Banger TV пообщался с барабанщиком Dream Theater Mike Portnoy во время недавно завершившегося североамериканского тура в честь 40-летия группы. В рамках этой беседы он, в частности, сказал:

«Я думаю, иногда люди упускают из виду важность металлической составляющей Dream Theater, особенно с моим участием в группе. Это действительно важный аспект. И так было всегда. Если вы посмотрите на самую-самую первую песню "A Fortune In Lies" из самого первого альбома , я играл трэш с двумя бас-бочками, трэшевые биты с самого начала. И у нас всегда были такие песни, как "The Glass Prison", "Panic Attack" или "A Nightmare To Remember". Это было важной частью звучания группы, и, если честно, я думаю, что это важная составляющая успеха группы.

Есть много прог-групп или прог-металл-групп, которые всё ещё находятся в андеграунде, играют на небольших площадках или, возможно, продают не так много альбомов, потому что, возможно, они не используют металлическую сторону. Но тот факт, что металлическая сторона является такой важной частью нашего звучания, я думаю, и позволяет Dream Theater снимать сливки в плане продаж билетов и записей во вселенной прога. Я думаю, что именно металлическая сторона делает это. Тот факт, что мы могли играть на таких крупных металл-фестивалях, как Aftershock или Louder Than Life, Hellfest или Graspop [Metal Meeting], тот факт, что мы могли давать такие концерты, будучи прог-металл-группой, многое говорит в пользу этой металлической стороны. И когда мы сочиняли "Parasomnia", мы просто естественно погрузились в нее. Может быть, дело в мрачной тематике расстройств сна, кошмаров и тому подобных проблем, может быть, это помогло нам переключиться на нее.

Но да, если бы мне пришлось описывать альбом "Parasomnia" кому-то, я бы сказал, что в нем есть мрачность и тяжесть 'Train Of Thought' с кинематографическим подходом '[Metropolis Pt. 2:] Scenes From A Memory».




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