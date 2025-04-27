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Skid Row

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Очередные потерянные миллионы SKID ROW



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RACHEL BOLAN в подкасте "The Candid Mic With Fran Strine" попросили ответить на недавний комментарий гитариста L.A. GUNS Tracii Guns о том, что Bolan и его коллеги по группе SKID ROW теряют миллионы долларов на столе, отказываясь воссоединиться с вокалистом Sebastian'ом Bach'ом: «Это облом, потому что я думал, что Tracii был хорошим приятелем.

Это действительно забавно, потому что все думают, что они бухгалтера - они думают, что они бухгалтера, промоутеры. Все думают, что знают, сколько поступает денег.

В свое время (несколько лет назад) мы обсуждали [возможное воссоединение с Sebastian], и, очевидно, все очень быстро закончилось.

Не существует миллионов долларов [предлагаемых за воссоединение SKID ROW с Sebastian]. Я к тому, что как SKID ROW мы зарабатываем очень хорошие деньги [прямо сейчас]. Это не намного больше [того, что мы могли бы получить, воссоединившись с Sebastian].

Но, да, я видел [то, что сказал Tracii по этому поводу] и я просто, типа, »Почему Tracii просто не остаётся в своей песочнице, смекаете?... Забавно слышать его — потому что другие люди тоже называют цифры; они, типа, «Они могут сделать то-то и то-то, и то-то». А мы, типа, нет — не можем. Это абсолютная ложь. А во-вторых, качество жизни, ублюдки. Вы хотите быть счастливыми. Вы хотите быть счастливы, делая то, что вы делаете. И я здесь не для того, чтобы говорить о ком-то гадости. У всех есть карьера, а есть моя карьера. У Tracii есть своя карьера. Он должен беспокоиться об этом, а не о SKID ROW».

Во время недавнего появления на «The Chuck Shute Podcast» Guns затронул тему нежелания SKID ROW воссоединяться с Bach'ом:

«Я ненавижу вспоминать SKID ROW и Sebastian, потому что я люблю всех этих парней. Я люблю группу — я люблю их вместе, я люблю их по отдельности. Но ребята из группы считают, что Sebastian для них — говнюк. А точка зрения Sebastian'а такова: «Ну, они хотели парня типа David Lee Roth». А моя точка зрения такова: никогда не оставляйте такие гребаные деньги на столе. Что, б###ь, с вами со всеми не так? Серьезно. Без шуток. Я не шучу и не прикалываюсь. Им даже не нужно видеть этого человека, чтобы пойти и выступить вживую и заработать миллионы долларов. Не просто миллион баксов — миллионы долларов".

На вопрос, действительно ли он считает, что они упустили столько денег, не воссоединившись с Bach, Tracii сказал:

«Да. Абсолютно, однозначно, да. Да. SKID ROW была очень влиятельной группой. Сейчас они зарабатывают довольно приличные деньги. Даже не имея вокалиста, они зарабатывают довольно приличные деньги. Я думаю, что 200 концертов за три года — не проблема, чувак. [Они бы выступали на] аренах, это точно».

Когда ведущий спросил, не думает ли Tracii, что парни из SKID ROW не любят Sebastian настолько сильно, что готовы потратить на себя миллионы долларов, Guns ответил:

«Они думают, что не любят Sebastian'а настолько сильно. Когда вы проявляете ненависть, основанную на опыте или множестве случаев — как говорится, делать то же самое в другой раз и ожидать, что это будет по-другому, — это определение безумия. Ну так сделайте это по-другому. Понимаете, о чем я? Ну, типа, тогда сделай всё иначе.

Я полагаю, что в голове у Rachel и Snake, в частности, настолько засело, насколько токсичен Sebastian, что они усиливают это снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и они выходят в прессу со словами: »Нет, нам не нравится этот парень. Этого никогда не случится". Круто, чувак. Круто. И точка зрения Sebastian'а — круто, неважно. Но в то же время, это музыкальный бизнес; это не бизнес «друзей». Тебе повезло, если все дружат, а ты все еще ведешь хороший бизнес. Но вам действительно повезло, если вы ведете потрясающий бизнес и вам не нужно дружить. И это эго. Эго просто препятствует делу.

Я немного другой, потому что я на самом деле просто хочу играть на гитаре», - пояснил Tracii. "Я не беспокоюсь о деньгах. И никогда не беспокоился. Я был на мели, я был беден. Но это не является для меня мотивирующим фактором. Я радуюсь, когда мы зарабатываем много денег. Я не жду этого. Я такой: «Вау, теперь мы зарабатываем охренительные деньги». И это здорово. Это бонус.

Если бы L.A. GUNS были такими же великими, как SKID ROW, чувак — б###ь, я бы отдал двоих своих детей, а у меня их всего двое. [ Смеется ] Но я не говорю ничего такого, чего бы никто не знал. Просто я люблю всех этих парней, и если THE WHO смогли это сделать — да ладно, чувак. Если THE EAGLES смогли это сделать, если GUNS N' ROSES смогли это сделать, то почему ты тоже...? Ты не круче их.

Как я уже сказал, на данный момент они являются невероятной группой наследия того времени, которое — и мне плевать, сколько сопляков в Интернете говорят гадости обо всех них. Люди будут ходить на SKID ROW с Sebastian Bach... Но мой скрытый мотив в том, что если SKID ROW снова соберутся вместе, то L.A. GUNS смогут выступить на разогреве у SKID ROW. Вот и вся моя причина, по которой я пытаюсь вернуть SKID ROW».




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27 апр 2025
Gustaff
По моему это понятно любому. Какие миллионы, нахуй!? Это же не группа Дюна.
27 апр 2025
olly71
а что SKID ROW нормально зарабатывают сейчас ? на чём ? вот бы точно не подумал. всегда считал что они живут за накопленое в жирные 1990е 

















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