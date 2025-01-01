GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

|
|
|
все новости группы
|
США
23 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
20 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS забил на Х
20 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас
19 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI
28 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
18 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
13 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»
12 апр 2023 :
|
GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
|
GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
|
GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
|
GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
|
В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
|
GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
|
Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
|
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
|
GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
|
Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
|
GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
|
GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
|
GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
|
GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
|
GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
|
Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
|
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
|
GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
|
GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
|
GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
|
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
|
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
|
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
|
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
|
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
|
GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
|
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
|
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
|
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
|
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
|
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
|
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
|
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
|
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
|
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
|
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
|
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
|
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
|
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
|
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
|
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
|
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
|
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
|
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
|
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
|
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
|
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
|
GENE SIMMONS снимется в японском кино
|
|
|
13 апр 2025
GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»
GENE SIMMONS в рамках визита на подкаст "Tetragrammaton" прокомментировал финальные выступления KISS:
«Мы подумали о том, что мы родились в Нью-Йорке, на Восточной 23-й улице, 10, в 10 кварталах от 33-й улицы, где находится Мэдисон Сквер Гарден. И мы решили: "Давайте закончим Рождество, или Kissmass, через 50 лет после рождения группы в 10 кварталах отсюда. Давайте сделаем это в Нью-Йорке, дадим только одно шоу, снимем его, пригласим наших друзей. Это будет как праздник". А потом съёмочная группа и все наши менеджеры убедили нас сделать два шоу. Мы могли бы пробыть там неделю или 10 дней... Так что мы выступили 1 декабря и 2 декабря в Нью-Йорке. Но, кстати, Эмпайр Стейт Билдинг был подсвечен изображениями наших лиц. В Нью-Йорке было 800 такси, обклеенных изображениями KISS. Если вы заходили в метро и покупали билет на метро, то на них были наши лица. Если вы заходили за пиццей, то на внешней стороне коробок с пиццей были наши лица. Были стихийные торговые точки продаж символики KISS. По сути, это как новая религия, которую можно назвать Kisstianity. Это было похоже на тотальное нашествие... Мы просто не могли в это поверить. Люди ходили по улицам Нью-Йорка днём в полном гриме, потому что фанаты прилетали со всего мира — японские фанаты и другие. Мы ходили на Эмпайр-стейт-билдинг, поднимались на вершину, откуда упал Кинг-Конг, потому что в 1976-м году мы были на вершине и фотографировались, когда ещё не было ограждений по бокам. Это одна из тех фотографий, которая стала событием. И по дороге туда мы видели поклонников KISS на улицах, которые одевались пораньше, чтобы пойти на шоу».
На вопрос, чувствовал ли он себя как-то иначе на сцене, зная, что это последний концерт KISS, Gene ответил:
«Это был очень эмоциональный момент. Гордость, но и немного грусти... Люди, которые были женаты несколько раз, я думаю, помнят, когда были настоящая любовь и волшебство, и если это не длится долго, то это грустно. Иногда причина в наркотиках и алкоголе, иногда люди просто так расходятся. Но когда всё было замечательно, это грустно, потому что не все проходят испытание жизнью. И мне до сих пор грустно за Ace'a и Peter'a, которые и сегодня не могут насладиться плодами своего труда. Они были не менее важны, чем Пол Стэнли и я, в становлении группы и в те первые несколько лет — в этом нет никаких сомнений. Это был полноприводный автомобиль. А потом из двух колес начал выходить воздух, и, собственно говоря, когда пришло время Peter'y уходить, Ace проголосовал: "Он должен уйти. Он больше не может играть на барабанах". Затем и сам Ace, как он утверждает, ушёл из KISS. Мы ему говорили: "Ты можешь остаться в KISS. Занимайся сольной карьерой. Нам не нужно ни копейки. Получишь свой торт и съешь его тоже". И он сказал мне в лицо: "Нет, я не могу остаться в группе". Он так и сказал для СМИ: "Если я ещё раз поеду в турне, я покончу с собой". Это дословно. И я не понимал, что это значит. Я не хотел в это вникать. А потом он сказал: "Я продам 10 миллионов пластинок". Я ничего не ответил. Я не знаю, что это значило. Логично — оставайся в группе, получай свой торт и ешь его тоже».
Он также рассказал о предстоящем шоу аватаров KISS, основанном на технологии, изначально разработанной для шоу ABBA «Voyage» в Лондоне. Аватары KISS были созданы компанией Industrial Light & Magic (ILM), а финансировала и продюсировала их шведская компания Pophouse Entertainment, которая создала «ABBA Voyage»:
«В самом конце обоих финальных шоу мы заключили сделку с компанией Pophouse, которая купила права на ABBA и устроила шоу аватаров ABBA в Лондоне, на которое пришли миллионы людей. И какие бы технологии там ни были, сейчас они уже выглядят примитивно. Они вкладывают несметные суммы. Я не хочу говорить ничего больше, вы знаете, что такое виртуальная реальность, когда вы надеваете очки и можете поклясться жизнью, что земля только что разверзлась, и перед вами пропасть, и вы падаете свободно, и у вас есть ощущение, что то, что вы видите, реально. И, кстати, все вокруг, куда бы вы ни посмотрели — вверх, вниз — всё ощущается как реальность. А теперь представьте это без очков. И я это видел... Так что во многом сами развлечения и сама жизнь кардинально меняются с появлением искусственного интеллекта, технологий и всего остального. По-прежнему останется место для живых групп, играющих блюз вживую, этого ничем не заменишь, но в других областях нет предела совершенству».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет