13 апр 2025



GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»



GENE SIMMONS в рамках визита на подкаст "Tetragrammaton" прокомментировал финальные выступления KISS:



«Мы подумали о том, что мы родились в Нью-Йорке, на Восточной 23-й улице, 10, в 10 кварталах от 33-й улицы, где находится Мэдисон Сквер Гарден. И мы решили: "Давайте закончим Рождество, или Kissmass, через 50 лет после рождения группы в 10 кварталах отсюда. Давайте сделаем это в Нью-Йорке, дадим только одно шоу, снимем его, пригласим наших друзей. Это будет как праздник". А потом съёмочная группа и все наши менеджеры убедили нас сделать два шоу. Мы могли бы пробыть там неделю или 10 дней... Так что мы выступили 1 декабря и 2 декабря в Нью-Йорке. Но, кстати, Эмпайр Стейт Билдинг был подсвечен изображениями наших лиц. В Нью-Йорке было 800 такси, обклеенных изображениями KISS. Если вы заходили в метро и покупали билет на метро, то на них были наши лица. Если вы заходили за пиццей, то на внешней стороне коробок с пиццей были наши лица. Были стихийные торговые точки продаж символики KISS. По сути, это как новая религия, которую можно назвать Kisstianity. Это было похоже на тотальное нашествие... Мы просто не могли в это поверить. Люди ходили по улицам Нью-Йорка днём в полном гриме, потому что фанаты прилетали со всего мира — японские фанаты и другие. Мы ходили на Эмпайр-стейт-билдинг, поднимались на вершину, откуда упал Кинг-Конг, потому что в 1976-м году мы были на вершине и фотографировались, когда ещё не было ограждений по бокам. Это одна из тех фотографий, которая стала событием. И по дороге туда мы видели поклонников KISS на улицах, которые одевались пораньше, чтобы пойти на шоу».



На вопрос, чувствовал ли он себя как-то иначе на сцене, зная, что это последний концерт KISS, Gene ответил:



«Это был очень эмоциональный момент. Гордость, но и немного грусти... Люди, которые были женаты несколько раз, я думаю, помнят, когда были настоящая любовь и волшебство, и если это не длится долго, то это грустно. Иногда причина в наркотиках и алкоголе, иногда люди просто так расходятся. Но когда всё было замечательно, это грустно, потому что не все проходят испытание жизнью. И мне до сих пор грустно за Ace'a и Peter'a, которые и сегодня не могут насладиться плодами своего труда. Они были не менее важны, чем Пол Стэнли и я, в становлении группы и в те первые несколько лет — в этом нет никаких сомнений. Это был полноприводный автомобиль. А потом из двух колес начал выходить воздух, и, собственно говоря, когда пришло время Peter'y уходить, Ace проголосовал: "Он должен уйти. Он больше не может играть на барабанах". Затем и сам Ace, как он утверждает, ушёл из KISS. Мы ему говорили: "Ты можешь остаться в KISS. Занимайся сольной карьерой. Нам не нужно ни копейки. Получишь свой торт и съешь его тоже". И он сказал мне в лицо: "Нет, я не могу остаться в группе". Он так и сказал для СМИ: "Если я ещё раз поеду в турне, я покончу с собой". Это дословно. И я не понимал, что это значит. Я не хотел в это вникать. А потом он сказал: "Я продам 10 миллионов пластинок". Я ничего не ответил. Я не знаю, что это значило. Логично — оставайся в группе, получай свой торт и ешь его тоже».



Он также рассказал о предстоящем шоу аватаров KISS, основанном на технологии, изначально разработанной для шоу ABBA «Voyage» в Лондоне. Аватары KISS были созданы компанией Industrial Light & Magic (ILM), а финансировала и продюсировала их шведская компания Pophouse Entertainment, которая создала «ABBA Voyage»:



«В самом конце обоих финальных шоу мы заключили сделку с компанией Pophouse, которая купила права на ABBA и устроила шоу аватаров ABBA в Лондоне, на которое пришли миллионы людей. И какие бы технологии там ни были, сейчас они уже выглядят примитивно. Они вкладывают несметные суммы. Я не хочу говорить ничего больше, вы знаете, что такое виртуальная реальность, когда вы надеваете очки и можете поклясться жизнью, что земля только что разверзлась, и перед вами пропасть, и вы падаете свободно, и у вас есть ощущение, что то, что вы видите, реально. И, кстати, все вокруг, куда бы вы ни посмотрели — вверх, вниз — всё ощущается как реальность. А теперь представьте это без очков. И я это видел... Так что во многом сами развлечения и сама жизнь кардинально меняются с появлением искусственного интеллекта, технологий и всего остального. По-прежнему останется место для живых групп, играющих блюз вживую, этого ничем не заменишь, но в других областях нет предела совершенству».







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