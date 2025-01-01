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Басист MISFITS: «Наше наследие прошло испытание временем»



JERRY ONLY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, удивляет ли его то, каким наследием обладают MISFITS:



«Могу ли я быть честным с вами? Оно меня удивляет. Потому что мы не планировали этого. Когда мы собрались вместе, мы делали это, потому что нам это нравилось, и я до сих пор это люблю.



Я считаю, что наше наследие — это то, что выдерживает испытание временем. Я к тому, что если вы посмотрите на вещи, которые сегодня являются культовыми, например, если вы посмотрите на логотип THE ROLLING STONES. Они сказали, что играют 50 с лишним лет, на что мы можем сказать: "Ну, мы тоже играем 50 с лишним лет, но на самом деле только два года. Остальное время мы просто простаиваем в ожидании"».







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