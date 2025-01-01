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*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 42
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
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Misfits

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25 апр 2025 : 		 Басист MISFITS: «Наше наследие прошло испытание временем»

27 ноя 2024 : 		 Новая фигурка MISFITS

5 июл 2024 : 		 Новые фигурки MISFITS

17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик MISFITS

26 окт 2023 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

15 июл 2023 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 апр 2023 : 		 DOYLE: «LARS ULRICH был прав насчёт NAPSTER на 146 %»

31 окт 2022 : 		 ZACKY VENGEANCE, JOHNNY CHRIST и BROOKS WACKERMAN исполняют MISFITS

22 сен 2022 : 		 MISFITS целиком исполнили "Walk Among Us"

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления MISFITS

27 авг 2021 : 		 Статуэтки MISFITS

13 май 2021 : 		 GLENN DANZIG: «Я открыт для новых концертов MISFITS»

18 ноя 2020 : 		 Рождественский мерчендайз MISFITS

5 авг 2020 : 		 Музыканты HATEBREED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, MY CHEMICAL ROMANCE и MAX WEINBERG записали кавер-версию MISFITS

28 июл 2020 : 		 MISFITS отказались от иска

2 июн 2020 : 		 Умер бывший ударник MISFITS

13 апр 2020 : 		 GLENN DANZIG: «MISFITS думали что-то сделать»

17 дек 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG о реюнионе MISFITS

18 окт 2018 : 		 Носки исполняют MISFITS

3 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS

22 май 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS в Джерси

1 янв 2018 : 		 Видео с выступления MISFITS

15 дек 2017 : 		 MISFITS запретят телефоны на концертах
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Басист MISFITS: «Наше наследие прошло испытание временем»



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JERRY ONLY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, удивляет ли его то, каким наследием обладают MISFITS:

«Могу ли я быть честным с вами? Оно меня удивляет. Потому что мы не планировали этого. Когда мы собрались вместе, мы делали это, потому что нам это нравилось, и я до сих пор это люблю.

Я считаю, что наше наследие — это то, что выдерживает испытание временем. Я к тому, что если вы посмотрите на вещи, которые сегодня являются культовыми, например, если вы посмотрите на логотип THE ROLLING STONES. Они сказали, что играют 50 с лишним лет, на что мы можем сказать: "Ну, мы тоже играем 50 с лишним лет, но на самом деле только два года. Остальное время мы просто простаиваем в ожидании"».




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