сегодня



Видео полного выступления THE CULT



Видео полного выступления THE CULT, которое состоялось 27 февраля на Viña Del Mar International Song Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



00:52 Ride Of The Valkyries (Intro)

01:57 Rise

06:00 Wild Flower

10:00 The Witch

15:00 Mirror

18:55 War (The Process)

23:56 Fire Woman

30:02 Love Removal Machine

35:22 She Sells Sanctuary

44:28 Premiacion Gaviota De Plata







+0 -0



просмотров: 62